供需两端发力释放服务消费潜能

国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出要优化和扩大服务供给，释放服务消费潜力，更好满足人民群众个性化、多样化、品质化服务消费需求。

近年来，全国各地餐饮、旅游、文化娱乐等消费场景持续创新，文旅融合、文体融合亮点频出，服务消费潜力不断释放，为提振市场信心和扩大内需提供了有力支撑。上半年，服务零售额同比增长7.5%，增速比同期商品零售额增速快4.3个百分点。

数据表明，随着居民收入水平提高和市场需求变化，我国消费结构升级加快，居民消费正从注重量的满足向追求质的提升转变，从以商品消费为主向商品和服务消费并重转变。从发展特点看，现阶段服务消费体现出的供给数字化、需求品质化、主体年轻化的发展趋势，正是消费市场结构持续优化、质量不断提升的生动展示。

服务消费涉及领域量大面广，做大做优服务消费，既有利于稳定社会就业，也有助于推动经济结构优化升级。从养老托育、家政服务到餐饮住宿、文化娱乐，服务消费涉及的领域与群众日常生活密切相关。正因为贴近百姓需求，服务消费有着广阔市场空间和巨大发展潜力。

不过，从发展现状看，与高收入经济体相同发展阶段的平均水平相比，目前我国服务消费占居民消费比重仍然偏低。百姓对健康、医疗、文化、旅游、体育等服务消费的需求旺盛，但部分领域供给质量还不高，优质供给还不充分，一些行业标准有待健全，平台建设需要完善。

面对广阔市场前景和多样化服务需求，应从供需两端发力，释放服务消费潜能，为巩固经济恢复向好势头提供强劲动力。

从供给端看，应继续鼓励支持服务消费新业态新模式新场景的创新发展，优化消费环境，提升服务品质，以优质服务供给激发潜在消费需求。一方面，聚焦不同群体多元化、个性化的服务消费诉求，优化布局结构，拓展新业态新模式新场景，推动服务消费多样化、品质化发展。加快国际消费中心城市、区域消费中心城市建设，以此辐射并影响带动周边区域服务业发展，依托城市商圈、智慧街区、数字门店等载体，设计更多线上线下融合、文体融合、文旅融合的新消费场景。另一方面，完善和提升行业标准，加强针对性监管，打造安全有序的消费环境，让百姓放心消费。完善市场准入，引进外部优质服务资源，鼓励和引导社会资本积极参与，更好满足服务消费市场多层级、多样化需求。

从需求端看，有效提振服务消费，更依赖居民收入的增长和收入预期的改善。要多渠道增加城乡居民收入，优化个人所得税等相关制度，切实增强居民消费能力，让消费者敢消费、愿消费、能消费。各地还可结合实际情况，发放服务消费券或消费补贴。同时，落实好职工带薪休假制度，探索实行弹性休假、错峰休假政策，让百姓有更多闲暇时间消费。