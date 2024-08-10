优化供给，激活服务消费新潜能

服务消费是民生福祉改善提升的重要支撑，是消费结构优化升级的重要方向，也是推动经济高质量发展的重要内生动力。近日，国务院发布了《关于促进服务消费高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。

8月9日，在国新办举行的新闻发布会上，商务部部长助理唐文弘表示，《意见》对服务消费发展作出全面系统的部署，围绕挖掘基础型消费潜力、激发改善型消费活力、培育壮大新型消费、增强服务消费动能、优化服务消费环境、强化政策保障等6个方面，提出了20项重点任务，支持餐饮住宿、家政服务、养老托育等服务消费重点领域高质量发展，是今后一个时期我国服务消费高质量发展的重要指导性、纲领性文件。

挖掘基础型消费潜力，优化养老服务

2023年年底，我国60周岁及以上老年人口达2.97亿，占总人口比重达21.1%。我国人口老龄化程度不断加深，必将带来服务消费方面的深刻变化。

“优化和扩大养老服务供给，释放养老服务消费潜力，对于更好满足老年人多层次、多样化、个性化养老服务需求，切实提升老年人生活品质，让老年人安享幸福晚年具有重要意义。”民政部养老服务司负责人李永新说。

李永新表示，民政部将认真落实《意见》关于养老服务消费的部署要求，围绕促进养老服务供需适配，进一步优化居家、社区、机构养老服务供给，推动助餐、助浴、助医、助洁、助行、助急和探访关爱等服务发展，开展居家适老化改造，建设家庭养老床位；加强乡镇（街道）区域养老服务中心、社区嵌入式养老服务机构建设，畅通区域内养老服务供需渠道，构建“一刻钟”养老服务消费圈；持续优化养老机构床位结构，支持护理型床位建设，增设认知障碍照护专区，提供专业照护服务。

围绕培育养老服务消费新场景新业态，创新“智慧+”养老新场景，运用智能技术为老年人提供更加精准的服务；发展“行业+”养老新业态，推动养老服务与物业、家政、医疗、文化、旅游、体育、教育等行业融合发展；拓宽“平台+”养老新渠道，借力平台经济优势，更好为老年群体提供便捷化、个性化养老服务。

扩大优质文旅产品供给，丰富消费惠民措施

举办特色活动和发放消费券等举措，是提振消费的有力措施。《意见》提出，要开展全国文化和旅游消费促进活动，实施“百城百区”文化和旅游消费行动计划。文化和旅游部产业发展司负责人马力介绍，今年以来，文旅部以“文旅惠民乐民 共享美好生活”为主题，围绕春节、“五一”、暑期、国庆等重点时段贯穿全年，组织各地及支持单位持续推出特色文旅活动、新型消费场景和消费惠民措施。

当前正值暑期，文旅部组织开展全国暑期文化和旅游消费季，发布“跟着演出去旅行”“避暑消夏好去处”等暑期文旅产品，“跟着赛事去旅行”暑期赛事目录，以及多项惠民乐民组合“礼包”。

各地也围绕夜间游、避暑游、亲子游等消费热点，联动金融机构、电商平台、媒体平台等，推出超过4000项约3.7万场次内容丰富、形式多样的文旅活动，打造滨海、森林、音乐节、演唱会、展览展会、户外运动、文体赛事等多姿多彩的新场景，创新发展夜间文旅经济，推动有条件的文博场馆、旅游景区延长开放时间，丰富国风国潮、艺术时尚、演出展览、美食消夏等特色活动。

激发内生动能，培育服务消费新增长点

《意见》提出，要着力提升服务品质，丰富消费场景，优化消费环境，以创新激发服务消费的内生动能，培育服务消费新的增长点，为经济高质量发展提供有力支撑。服务消费场景的创新动力从何而来？

国家发展改革委就业收入分配和消费司负责人常铁威表示，近年来，服务消费的模式、业态、场景都不断创新，人民对美好生活的向往带来服务消费升级需求。今年上半年我国服务性消费支出占人均消费支出的比重达45.6%，同比提高1.1个百分点。

人口结构的变化蕴含服务消费的创新动能。去年我国常住人口城镇化率达66.2%，仍处于城镇化的快速发展时期，农业转移人口的市民化，将带来教育培训、养老托育、居住服务等消费需求。“Z世代”等年轻消费者逐渐成为消费主力，骑行、滑雪、露营、观演这些沉浸体验消费越来越受到青睐。老年助餐、居家助老、养老照护等服务业态也逐渐丰富，既帮助老年人和子女解决急难愁盼问题、提高生活品质，也孕育着服务消费的新机遇。

科技创新也将创造服务消费的新供给。当前，科技革命和产业变革加速演进，新技术手段不断涌现。送餐、教育、医疗等服务机器人不断迭代升级，上半年服务机器人产量同比增长22.8%。“互联网+”医疗服务、数字教育等新模式稳步发展，电子竞技、社交电商、直播电商等新业态快速成长，为消费者提供了更加丰富、多样、便利的消费选择。

（本报记者 董蓓）