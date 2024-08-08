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健康“医”点通

全民健身日：科学运动健身 请避开这6个误区

陈子源

2024年08月08日08:57 来源：人民网

今年8月8日是我国第16个“全民健身日”。积极的健身态度固然重要，正确的健身知识也需及时掌握。关于运动健身这件事，有哪些误区需要注意？为此，人民网采访了成都市中西医结合医院骨伤科副主任医师陈志超。

 

(责编：罗知之、高雷)




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