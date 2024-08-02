三伏天里排寒湿 不妨试试这6款药膳茶饮

进入伏天后，中医称之为“长夏”，这时的天气特点是闷热难耐。为了散热，很多人会贪图冷饮、冷气，反而使寒湿之邪在体内积聚。江苏省中医院药学部主任中药师姚毅在接受采访时介绍，寒湿的症状通常可表现为畏寒肢冷、厌倦乏力、食欲不振、腹痛泄泻、大便溏稀、头昏沉重等。对于寒湿体质人群，姚毅推荐了以下6款药膳茶饮，以帮助驱散体内寒湿。