人民健康是民族昌盛和国家强盛的重要标志。习近平总书记指出，“全民健身是全体人民增强体魄、健康生活的基础和保障”。

今年8月8日，我国第十六个全民健身日。自设立以来，这一重要节日推动全民健身理念深入人心、参与体育锻炼成为习惯。

第三十三届夏季奥运会赛场上，中国体育代表团正不懈拼搏、创造佳绩，进一步激发了亿万人民健身热情，在挥洒汗水中收获健康与快乐。

一人健康是立身之本，人民健康是立国之基。习近平总书记强调：“建设体育强国、健康中国，最根本的是增强人民体质、保障人民健康。这是全面建设社会主义现代化国家的一个重要方面。”

党的二十大报告提出“广泛开展全民健身活动，加强青少年体育工作，促进群众体育和竞技体育全面发展，加快建设体育强国”，并对推进健康中国建设作出重要部署。

党的二十届三中全会《决定》强调“实施健康优先发展战略”，提出“完善全民健身公共服务体系，改革完善竞技体育管理体制和运行机制”。

“现代化最重要的指标还是人民健康，这是人民幸福生活的基础。”全面推进健康中国建设是关系我国现代化建设全局的战略任务。体育强国以增强人民体质、提高全民族身体素质和生活质量为目标，基础在于群众体育。

今天的中国，全民健身国家战略深入实施。从2014年全民健身正式上升为国家战略，到《全民健身计划（2016—2020年）》《全民健身计划（2021—2025年）》先后印发，再到《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》《全民健身场地设施提升行动工作方案（2023—2025年）》相继出台……全民健身不断向高质量发展迈进，深深融入大众生活。

今天的中国，群众体育深入发展。从北京冬奥会、冬残奥会“带动三亿人参与冰雪运动”，到城市“十五分钟健身圈”造福体育爱好者；从实施青少年体育活动促进计划播下健身、运动的“种子”，到密集举办各类“接地气，聚人气”的群众性赛事活动……截至2023年底，全国体育场地达459.27万个、人均体育场地面积2.89平方米、经常参加体育锻炼的人数比例达37.2%，“体育让生活更美好”的理念深入人心，人人参与运动、全民参与健身蔚然成风。

今天的中国，全民健康深入推进。从构建起强大的公共卫生体系，到扎实开展“三减三健”、控烟、限酒等专项行动与工作；从依托“大数据+大健康”更好满足群众健康需要，到面向广大家庭普及合理膳食、科学运动、心理健康等健康知识……全方位、全周期保障人民健康，大卫生、大健康观念日渐成为共识，健康中国行动和爱国卫生运动深入开展，文明健康、绿色环保的生活方式成为新风尚。

新时代以来，我国人民健康水平显著提高，人均预期寿命提高到78.2岁，主要健康指标居于中高收入国家前列。

全民健身运动的普及和参与国际体育合作的程度，也是一个国家现代化程度的重要标志。习近平总书记深刻指出：“中国从过去未能参加奥运会，到现在已成为许多奥运项目中的佼佼者，这是中国国运国力发展的重要体现。”

中国式现代化，民生为大。以全民健身助力全民健康，正深深熔铸在推进中国式现代化的改革发展实践中。

湖南湘江新区探索体医融合新模式，在社区卫生服务中心配备专业的运动设施，由专业的体医融合专家给居民开运动“处方”，为更好维护居民身体健康提供了新思路。

上海开展“全民健身‘锦’上添花”活动，参与者可以线上“打卡”锻炼、听社会体育指导员普及健身知识，实现线下健身与线上健康服务深度融合，既有获得感也有趣味性。

促进全民健身与全民健康深度融合，大力发展群众体育，推动全民健身，推进全民健康，就能为推进中国式现代化筑牢坚实的健康基石。

“村超”“村BA”等充满农趣、富有“泥土味”的群众赛事走红大江南北，凸显乡村体育文化活动的深厚基础，彰显乡村全面振兴的精气神。

太极拳、八段锦、赛龙舟等独具中国特色的体育项目成为群众健身“新宠”，展现中华优秀传统文化魅力，让人们在强身健体的同时焕发奋斗热情。

促进全民健身与精神文明建设相结合，提高人民健康水平，丰富人民精神文化生活，体育就能够为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业凝心聚气。

黑龙江哈尔滨，以承办亚冬会为契机，将“冷资源”变成“热经济”，不仅掀起冰雪运动新的热潮，也进一步拉动消费，为本地经济社会发展点燃新引擎。

广东江门，借助马拉松比赛的影响，不仅吸引大量长跑爱好者前来参赛，同时做好“体育+旅游”深度融合文章，让赛事“流量”变消费“留量”。

促进全民健身和体育产业协同发展，通过发展体育产业强化全民健身的物质基础，通过推动全民健身创造更多有效需求，定能不断满足人民美好生活需要，加快体育强国建设步伐，助力高质量发展。

全民健身，关乎人民幸福，关乎民族未来。

“让孩子们跑起来”，习近平总书记对孩子的全面发展格外关注，指出：“现在孩子普遍眼镜化，这是我的隐忧。还有身体的健康程度，由于体育锻炼少，有所下降。文明其精神，野蛮其体魄，我说的‘野蛮其体魄’就是强身健体。”

少年强中国强，体育强中国强。

发展体育运动，增强人民体质。坚持以人民为中心，落实全民健身国家战略，不断满足人民健身需求，不断提高人民健康水平，我们必能铸就青春的中国、创造美好的未来。

《 人民日报 》（ 2024年08月08日 04 版）