全民健身开启发展加速度

习近平总书记强调：“全民健身是全体人民增强体魄、健康生活的基础和保障，人民身体健康是全面建成小康社会的重要内涵，是每一个人成长和实现幸福生活的重要基础。”党的二十届三中全会《决定》提出：“完善全民健身公共服务体系”。

体育强则中国强，国运兴则体育兴。今年8月8日，我们迎来第十六个全民健身日。巴黎奥运赛场上，中国体育代表团奋勇拼搏，激发广大群众参与体育运动的热情。各地围绕“全民健身与奥运同行”，纷纷组织开展主题活动，将赛事活动办到群众身边，将科学健身指导送到群众身边。人人健身、天天健身、科学健身理念日益深入人心，全民健身事业向纵深发展，反映出中华民族昂扬向上的精神风貌。

全民健身与奥运同行，群众体育运动氛围愈加浓厚

奥运赛场上，射击运动员黄雨婷和盛李豪携手夺得巴黎奥运会首金，令亿万国人为之振奋。两人也想借助这样的契机，“让更多人了解射击项目，热爱体育运动”。和他们一样，很多运动员都志愿成为全民健身“推广大使”，将大众的奥运热情转化为参与体育运动的内在动力。

“大型体育场馆以前总给人‘高大上’的距离感，现在越来越‘接地气’。”北京市民胡玉强经常到国家奥体中心室外智能健身房锻炼，健身器材可以扫码登录，各项运动数据一目了然。作为全民健身日全国主会场之一，国家奥体中心开展了国民体质监测、线上体能比赛、体适能公开课等活动，引导更多人通过运动收获健康、快乐。

去哪儿健身，是群众关心的问题。各地因地制宜想对策，推动全民健身场地设施强基础、提质量、优服务、增效益。大型场馆更加亲民，“15分钟健身圈”举步可达，“国球进公园”“国球进社区”惠及更多基层群众……截至2023年底，我国体育场地增至459.27万个，人均体育场地面积达2.89平方米。

北京冬奥会的成功举办，让冰雪运动的种子在各地播撒，嬉冰戏雪成为运动健身新时尚。全国大众欢乐冰雪周、全民冰雪公开课、全国大众滑雪技术达标赛等90余场赛事活动激发群众运动热情。不少室内冰场、雪场丰富活动供给，迎来客流高峰，“带动三亿人参与冰雪运动”成果持续巩固扩大。

据统计，8月8日前后，我国将举办2万余场全民健身赛事活动，实现“质”与“量”的双重提升。

全民健身和全民健康深度融合，让体育发展成果全民共享

最近，首届全国全民健身大赛在各地开展，让普通体育爱好者在家门口就能登上全国大舞台。广西壮族自治区柳州市民杨革参加了华南赛区的门球比赛，并和队友获得女子双人项目冠军，“带动了两三代人一起打门球，男女老少都能各得其乐”。

“接地气，聚人气”，近年来群众性赛事活动呈现令人欣喜的蓬勃发展势头。行走大运河、大众冰雪季等品牌活动贯穿全年各季，“村超”“村BA”等民间赛事火热出圈，2024年全民健身线上运动会全面升级。多层次多样化的群众体育赛事活动体系不断完善，群众参与体育运动的热情越来越高。

从群众基础深厚的“三大球”，到攀岩、滑板、霹雳舞等新兴项目，丰富多元的运动场景，吸引着越来越多追求健康和快乐的参与者。在江苏，各类体育健身科普作品通俗易懂，体卫融合工作机制加快完善。在浙江，全民健身日当天，“卡路里运动场”、趣味体育挑战赛等活动将给人们带来全新体验。在广东，武术、网球等群众赛事轮番开展，体育科普、非遗宣传等配套活动接连举行，收获广泛好评。全民健身与全民健康深度融合，体育事业发展动力更强劲。

全民健身公共服务提质升级，满足群众多元需求

这段时间，陕西省西安市社会体育指导员徐福全的日程表排得满满当当。“看到坚持运动的人越来越多，很有成就感！”当了20多年社会体育指导员，徐福全的理念也在与时俱进。

发展壮大基层体育社会组织，是打通全民健身公共服务“最后一公里”的重要抓手。目前，超过344万名社会体育指导员活跃在大江南北、城镇乡野，将科学健身知识和服务送到百姓身边。“运动进乡村·健康伴你行”志愿服务持续推进，促进农民健康、助力乡村建设，推动全民健身公共服务城乡均衡发展。

从场地设施适老化、适儿化改造，到为残疾人参与体育运动营造无障碍环境，再到提高广大职工的参与度……政府主导、多部门协同、全社会参与、全民共建共享的“大群体”格局已初步形成。

从上海江湾体育场行至大学路，运动项目体验区、奥运线下观赛区、器材装备选购区铺展开来，令人眼前一亮。更多赛事活动进景区、进街区、进商圈，全民健身“流量”为经济社会发展注入“增量”。

人人参与体育，体育造福人人。踏上新征程，全民健身事业必将蓬勃发展、再上层楼，为加快建设体育强国、健康中国增添动能，为中华民族伟大复兴提供坚实健康基础和强大精神力量。

《 人民日报 》（ 2024年08月08日 01 版）