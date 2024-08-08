超九成受访者感到运动健身正成为生活新时尚

今年8月8日是我国第16个“全民健身日”。体育是提高人民健康水平的重要途径。如今，人们的体育素养和健身热情都有了大幅提高。各式各样的体育运动不仅能丰富人们的生活，更能提高全民健康水平。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1000名受访者进行的“全民健身日”专题调查显示，88.9%的受访者有运动健身的习惯。60.9%的受访者表示坚持运动健身让自己心情愉悦，状态更加积极。90.6%的受访者感到运动健身正成为一种生活新时尚。

近两成受访者每天都会运动锻炼

95后吴涵现在在上海生活，非常喜欢运动，上大学时参加过学校举办的徒步、荧光夜跑等活动。现在工作后，每周也能保证去3次健身房，“公司为员工配备了健身房，我都是下班了直接过去，方便省时”。吴涵喜欢做有氧运动，经常使用跑步机、动感单车。平时她还喜欢约上朋友一起打乒乓球、游泳，“这是我最喜欢的两项运动”。

四川的90后二孩妈妈马燕，多年来一直没能养成运动的习惯，好几次都是到了减肥瓶颈期就放弃了，“加上工作上总有各种事情打乱计划，压力挺大，没有心思运动。我总安慰自己，‘等过了这阵子，不忙时再说’，但最后就彻底不运动了，如此反复了多次。”最近，她决定要减肥塑形，“我现在身材走样严重，体重又涨了。现在每周都跟着视频跳健身操。”

武汉的60后宋建平退休后每天作息十分规律，运动时间主要在一早和一晚，他觉得饭后运动有利于食物消化，也比较健康。现在只要不是恶劣天气，每天早上7点，宋建平会准时到家附近的公园广场打太极拳。一开始是同小区的老人跟他一起锻炼，后来，一些在附近上班的年轻人也加入了进来。他们的运动时间非常合适，“7点开始，8点结束，一点不耽误上班”。现在，跟着宋建平打太极拳的人越来越多，他成了大家口中的“宋老师”，“只要大家愿意学，我就愿意教”。到了晚上，宋建平和老伴固定的运动项目是散步。“现在年纪大了，不能从事特别激烈、对抗性的运动。”

调查显示，88.9%的受访者有运动健身的习惯。其中，90后受访者这一比例（93.0%）显著高于其他年龄段的受访者。在运动锻炼的频次上，19.4%的受访者每天都会运动锻炼。

大家平时喜欢进行什么运动？调查显示，跑步（57.7%）最受欢迎，其次是健步走（38.9%），排在第三位的是跳绳（28.6%），其他主要还有：球类（24.9%）、游泳（22.6%）、放风筝（17.2%）、骑车（16.3%）、踢毽子（16.2%）、瑜伽（13.0%）等。

“从小培养一项运动技能和爱好，能让孩子终身受益”

如今，运动锻炼已成为吴涵生活中必不可少的项目。“运动能从心理层面给我带来安慰，让我充满元气，精神饱满。每次运动完我都有一种愉悦感。”她发现，运动能帮助调节心情，“运动是排解情绪的一个好方式”。每当不开心时，吴涵就会去跑步、游泳，“运动后再睡上一觉，醒来觉得没什么大不了的”。

马燕表示，坚持运动能塑造身材，而且，她的坚持锻炼也为孩子树立了榜样。“老大看到我锻炼很感兴趣，现在会跟我一块儿跳绳、跑步。这既能帮助他从小养成运动的好习惯，又能减少对手机等电子产品的依赖。”马燕准备等孩子年龄再大些，就给他报体育兴趣班，“从小培养一项运动技能和爱好，能让孩子终身受益”。

坚持运动健身带来哪些改变？60.9%的受访者表示心情愉悦，状态更加积极；56.4%的受访者感到能加速新陈代谢，增强体能素质；51.5%的受访者表示睡眠质量得到提高；43.4%的受访者感觉身材更加匀称，外在形象提升；32.7%的受访者加入运动群体结交了新朋友；23.1%的受访者表示提升了耐受力和抗压力，锤炼意志。

“越来越多的人动了起来，体育运动迎来属于它的潮流”

马燕说，原来家长们聚在一起，聊天的话题总是围绕着孩子，现在，家长也会讨论自己平时在做的运动，“哪些运动效果好，大家会互相推荐，感觉大家对运动这件事儿普遍上心了”。

云南大学体育学院院长、南京理工大学动商研究院院长王宗平教授介绍，“全民健身日”是纪念北京成功举办2008年奥运会而确立的，到今年已是第16年了。他感到，这16年来，人们的健身热情越来越高。“任何时候都要谨记健康第一，这也是我们要进行体育运动的原因。”

吴涵现在非常喜欢浏览一些运动达人在社交平台上分享的健身和日常饮食的内容，在评论区里，不少网友会留言一起运动，互相监督。“大家都在追求成为更好的自己，追求一种更健康的生活。我觉得这种生活方式也是一种时尚。”

“我最近看到不少网友表示，通过观看巴黎奥运比赛对某项体育项目产生兴趣，要去学习。越来越多的人动了起来，体育运动迎来属于它的潮流。”当前，2024年巴黎奥运会正在进行中。吴涵发现，无论是线下还是线上，人们的关注度都比较高。“就拿我自己来说，以前不怎么关注比赛，也不会去了解一些运动员。但最近晚上下班，会抽空看白天一些重要比赛的回放，对我国运动健儿也有了更多关注。”她说，“他们站在国际赛场上为国争光，发扬了中华体育精神，带给人们鼓舞，也带动了人们对体育运动的关注。”

“健身热”持续升温，90.6%的受访者感到运动健身正在成为一种生活新时尚。交叉分析显示，二线城市的受访者对此感受最为明显，比例为92.7%，其次是一线城市受访者（91.8%）；90后受访者这一比例最高（93.3%），其次是00后（92.1%）。

受访者中，00后占12.6%，90后占43.1%，80后占35.0%，70后占7.3%，60后占1.7%，其他占0.3%。生活在一线城市的占29.4%，二线城市的占45.1%，三四线城市的占20.7%，城镇或县城的占4.0%，乡村的占0.8%。