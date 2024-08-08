助力全民健身 64.7%受访者期待建设更多群众身边的场地设施

近些年，全民健身热情高涨。飞盘、乒乓球、单双杠……越来越多的运动项目走入人们的视野，也有越来越多的人加入到体育运动当中。更好地推进全民健身，人们还有哪些期待？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1000名受访者进行的“全民健身日”专题调查显示，64.7%的受访者期待建设更多群众身边的场地设施，61.8%的受访者建议普及通俗易懂的健身知识。

受访者建议重视社区健身场地的规划与建设

“我们社区会专门针对中小学生运动举办一些公益课程，很多家长会给孩子报名，孩子们也愿意参加，这是非常好的，但我觉得其他年龄段人群的运动需求也应该被看到，告诉大家哪些是运动误区、怎样在运动中保护自己等。”武汉的宋建平已经退休了，每天会在固定时段锻炼，早上更是带着一群人在公园广场打太极拳。因为自己锻炼时间比较长，也有一定的经验，平时会有人向宋建平请教运动问题，但他表示，毕竟自己不是科班出身，担心有的内容不够专业，希望能有专业人士来科普。

谈及家周边的运动环境，宋建平说，自己新搬入的小区环境不错，但原来居住的地方运动设施比较少。他建议相关部门重视社区健身场地的规划与建设，定期维护老旧健身设施，增加更多适合不同年龄段人群的健身设施，让老人和小孩都能参与到健身中来。

更好地推进全民健身，64.7%的受访者建议建设更多群众身边的场地设施，合理规划布局；61.8%的受访者建议加强全民健身科学服务指导，普及通俗易懂的健身知识。

95后吴涵在上海生活，是一位运动达人。她认为，企事业单位应重视员工的身体健康，鼓励员工多运动。“我觉得我们公司这方面做得很好，给员工配了免费健身房，里面有好几样健身器材，为大家提供了一个便捷、零成本的健身环境，所以去的人也不少。像跑步机，我每次去几乎都有人，得等一会儿才有位置。”她介绍，为提高大家健身积极性，公司的健身房随时向员工开放，工作间隙可以锻炼，也可以下班后直接去健身房。此外，公司还会定期举办一些健康活动，比如运动打卡、体重打卡，参与的同事都会收到小礼物。“现在公司的运动氛围很浓厚。”

吴涵希望，相关部门以及社区多组织一些体育活动和赛事，鼓励大家参与其中，营造全民运动的氛围。“比如徒步、登山，既能强身健体，还能社交，让大家在相互交流中提升对体育运动的热爱。”

调查显示，50.6%的受访者希望建设全龄友好的健身设施，从小培养未成年人运动热情；49.4%的受访者呼吁重视完善老旧城区、偏远地区场地设施建设；34.2%的受访者希望举办小型体育赛事，鼓励群众参与感受竞技魅力；15.5%的受访者指出要重视老年人、残疾人运动需求，营造无障碍运动环境。

每个人身体状况不同，选择的运动项目应因人而异

在采访中，有多名受访者提到了健身房收费贵的问题。对此，吴涵觉得自己公司的做法值得借鉴。“每个企业的情况不同，不是所有的企业都有条件建设免费的健身房，不过可以在单位内规划出一块空地安装简易的运动器材，还可以与一些健身品牌、健身房合作，以‘团购’方式让员工享受一定的折扣。我认为这对企业、员工、商家是多赢的。”吴涵说，她身边就有两个同事，享受到公司与健身房的合作，以优惠价格办理了健身房会员卡。

云南大学体育学院院长、南京理工大学动商研究院院长王宗平认为，人们的体育锻炼最终还是要走到大自然中去，走下网络、走到阳光下，去跟自然接触，这样才能起到增强体质的作用。

他建议，在条件允许的情况下，大家可以关注四类运动。第一类是持拍运动，比如乒乓球、网球、高尔夫球、棒球等。第二类是触球运动，比如篮球、排球、足球、橄榄球等。第三类是周期性运动，比如跑步、游泳、骑自行车等。第四类是一些极限运动，比如攀岩、滑板等，但这类运动可能适用于小部分人。

他特别提醒，每个人身体状况不同，选择的运动项目应因人而异，例如膝盖不好的人，就要避免爬山等对膝关节损伤大的运动，可以选择游泳。进行各类运动前要对运动项目有所了解，不盲目开展。“总体来讲，大家进行体育锻炼一定要循序渐进，由易到难，运动量也要由小到大，逐渐增加。”

受访者中，00后占12.6%，90后占43.1%，80后占35.0%，70后占7.3%，60后占1.7%，其他占0.3%。生活在一线城市的占29.4%，二线城市的占45.1%，三四线城市的占20.7%，城镇或县城的占4.0%，乡村的占0.8%。