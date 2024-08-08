伤口发痒 这其实是它在“说话”

在这个充满激情与活力的夏天，全球目光都聚焦在法国巴黎——2024年奥运会的主办城市。百年轮回，巴黎再次迎来这场体育盛事。然而，在激烈的奥运赛场之上，即便是世界顶尖的运动员也可能会面临受伤的风险。除了常见的运动损伤，意外创伤也可能成为运动员的挑战。

同样，在我们的日常生活中，运动时受伤也是难以完全避免的。而当伤口开始愈合时，那种难以言喻的瘙痒感几乎是每个人都经历过的。为什么伤口愈合时会发痒呢？怎么才能缓解瘙痒呢？

伤口愈合为什么会发痒

我们常常听到这样的说法：“伤口发痒意味着它正在愈合。”这种说法是有科学根据的。人体皮肤由表皮和真皮组成，表皮的最内层是生发层，这里的细胞具有分裂和增生的能力，而真皮层含有丰富的血管和神经末梢，痒感的感受器就分布在这些神经末梢上。

对于浅表的伤口，由于仅涉及生发层，通常不会触动神经末梢，因此我们不会感到痒。然而，当伤口较深，触及真皮层时，愈合过程中会形成新的组织，即肉芽组织。新生的细胞、血管和神经都在这些新生组织中生长，这种快速的生长过程很容易刺激到神经。通常，神经的生长速度较慢，且新生神经末梢尤为敏感。因此，当神经接近完全恢复时，也就是伤口快要愈合时，我们会感到痒。一旦伤口完全愈合，新神经的敏感度降低，痒感便会消失。

对于严重的创伤，即使伤口已经愈合，人们仍可能感到痒。这是因为严重伤口的恢复过程可能需要几周甚至几年的时间。即使在表面伤口愈合之后，皮肤下层的修复工作仍在持续，导致持续的痒感。

此外，皮肤的肥大细胞中含有大量的组织胺，这是一种化学信号分子，也充当神经递质，参与身体多个生理功能。当皮肤受损时，肥大细胞会释放出组织胺，这种物质会刺激神经，引起痒感。因此，伤口愈合过程中的痒，实际上是我们身体恢复机制的一个正常反应。

如何缓解瘙痒

愈合中的伤口是非常敏感的。如果过度挠，可能会造成伤口感染，影响伤口愈合。如果伤口的瘙痒难以忍受，我们可以适当采取其他措施，以缓解伤口的瘙痒感。

保持伤口周围皮肤湿润：这样做防止过分干燥。当皮肤干燥时，它可能会紧绷并牵拉伤口，这种牵拉会刺激神经，引发痒感。

冷敷伤口：使用冷敷可以帮助减轻伤口的炎症反应，从而让皮肤细胞得到舒缓。冷敷还能在一定程度上麻痹可能引起感染的细菌，减少神经对这些异物的反应，进而减轻瘙痒感。

温水、肥皂清洗：温水不仅能抑制细菌的活动，还能减少对皮肤的刺激。在清洗过程中，要轻柔地对待皮肤，避免用力搔抓，以免破坏新生的组织。此外，确保彻底冲洗掉肥皂残留，防止任何可能的刺激。

穿着透气宽松：这样的衣物可以减少对伤口部位的摩擦，避免产生刺激。同时，良好的透气性有助于防止过度出汗，从而减少因汗水刺激伤口而引起的瘙痒。保持伤口周围的舒适和干燥，有助于更快地康复。

使用止痒霜：如果瘙痒持续存在并变得难以处理，可以使用止痒霜。