消耗大量脑力会产生不愉快的感觉

荷兰拉德堡德大学的心理学家发现，那些在思考复杂问题时，抱怨他们的大脑受伤了的人其实并没有夸大实情。在许多情况下，精神消耗与不愉快的感觉有关，一个人付出的精神努力越大，就越容易有挫败、愤怒、压力或烦恼等感觉。

研究人员选取了2019年至2020年期间发表的170项研究，总共涉及4670人。参与者来自29个国家，包括医务工作者、军人、业余运动员和大学生。这些研究涉及358种不同的认知任务，从学习新技术、在不熟悉的环境中找到路线，到挥舞高尔夫球杆或玩虚拟现实游戏。合并分析结果表明，消耗大量的脑力会产生不愉快的感觉。

然而，精神消耗与不愉快感觉之间的相关性，在不同地区有所不同，在亚洲国家就没有欧洲或北美那么明显。这意味着一个人的学习历史会影响他们所付出的精神努力。与欧洲或北美洲的同龄人相比，亚洲的高中生往往花更多的时间做功课，因此他们在生命早期就学会了承受更高水平的脑力消耗。同样有趣的是，即使在精神层面上有挑战性的任务会造成不快，人们仍然会参与其中。例如，虽然下棋很消耗脑力，但人们仍乐在其中。

发表在《心理学公报》上的这项研究成果建议，经理和教师等在敦促其他人处理艰巨的任务时，需要注意后者的情绪，并给予奖励。