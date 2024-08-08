440个药品通过国家基本医保目录初审

本报讯（记者 解丽）昨日，国家医保局发布《关于公示2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整通过初步形式审查的药品及相关信息的公告》（以下简称《公告》）。《公告》明确，该局组织力量对2024年医保药品目录调整的药品申报资料进行了初步形式审查。2024年7月1日9时至7月14日17时，共收到企业申报信息626份，涉及药品（通用名，下同）574个。经审核，440个药品通过初步形式审查。与2023年相比，申报药品数量有所增加。

据了解，形式审查是对申报药品是否符合当年国家医保药品目录调整申报条件以及药品信息完整性进行的审核。根据工作安排，形式审查主要分为初审、初审结果公示、复审、复审结果公告四个步骤。本次公示的内容即为今年的初审结果。

国家医保局相关负责人表示，国家医保药品目录调整实行企业申报制，根据当年的国家医保药品目录调整工作方案，按程序确定申报条件和要求，各申报主体自愿申报。“对药品申报资料进行形式审查，一方面可以确保申报的药品符合申报条件，另一方面对申报资料的完整性、规范性进行审核，并根据工作需要就一些资料的真实性向有关方面进行核实，有利于使后续阶段提供给专家的信息的准确性完整性更有保障。”

那么，通过初步形式审查是否意味着已被纳入国家医保药品目录？该负责人明确，药品通过初步形式审查，只代表其符合申报条件，具备了参与目录调整的资格，不代表其已经进入了国家医保药品目录。形式审查不等于纳入国家医保药品目录，后续还需要按程序开展专家评审、谈判竞价等环节。

北京青年报记者注意到，一些目前市场价格较为昂贵等明显超出基本医保保障范围的药品也通过了初步形式审查，对此，相关负责人表示，这些药品通过了初步形式审查，仅表示该药品符合申报条件，获得了进入下一个环节的资格。最终能否进入国家医保药品目录，还需要经严格评审程序，独家药品需要谈判，非独家药品需要竞价，只有谈判或竞价成功后才能最终被纳入目录。“我们始终牢牢把握基本医保‘保基本’的功能定位，坚持尽力而为、量力而行，实事求是地确定保障范围；坚持稳健可持续，将医保基金和参保群众的承受能力作为目录调整工作的基础，通过准入谈判等方式大幅降低独家药品的价格；始终聚焦群众基本医疗需求和临床技术进步间的平衡，提升可及性，维护公平性。”

下一步，国家医保局将根据公示期间收到的反馈意见，进一步核实相关信息，确定最终通过形式审查的药品名单，并向社会公布。随后，推进专家评审、谈判竞价等后续工作。