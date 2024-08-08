热浪来袭，如何安然度夏

今年7月，中国气象局发布的《中国气候变化蓝皮书（2024）》显示，全球变暖趋势明显，我国“极端高温和极端强降水事件趋多趋强”。近日，南方地区持续经受高温炙烤。受副热带高压影响，浙江省多地发布高温红色预警信号，气温突破40℃大关，刷新历史记录。

远至北极冰川融化，近到青藏高原雪线上升，全球气候变暖正影响并改变着我们的生活。鉴此，光明日报记者会同上海交通大学气候风险与气候适应课题组，对我国31个省（区、市）极端天气下公众风险防范意识和应对能力开展调研。结果显示，79.05%的受访者表示，其所在城市今年夏季较常年同期体感温度明显偏高；76.70%的受访者认为夏季高温天气对工作和生活产生较大影响。

“热辣滚烫”下的民生群像

高温点燃夏日“清凉经济”。持续的高温天气使得广大居民对防暑家电产品的需求迅速上升，空调成为人们避暑的首选产品。某电商平台相关数据显示，今年7月以来，该平台空调品类销量环比增长超过50％。除此之外，冷饮成为广大居民避暑的热门选择，往日“名不见经传”的制冰机也成为今夏“爆款”。据另一电商平台的数据显示，今年六月以来，制冰机销量同比增长超315%。从冷饮商品到制冷家电，从避暑旅游到防晒市场，夏日的“清凉消费”在高温推动下呈现出蓬勃的发展态势。

高温干旱增添稼穑艰辛。盛夏虽热，却是“三夏”“双抢”的重要农忙时节。近几年，夏季极端高温天气越来越多，给不少农民增添了诸多烦恼。

河南省驻马店市汝南县的种植户李想告诉调研组，每年农历六七月份是玉米生长的关键期，但高温干旱导致玉米长势受损，产量也随之下降。为了抗旱保苗，李想家购置了农用抽水机，而购机费和电费的增加，更是压缩了种植收益。

“前段时间特别热，地里一直旱着，下种时间一直往后推。到了七月份，又连续下大暴雨，这种地势低的田地排不出水，加上雨后温度高，不少玉米都被‘蒸死了’。”家住山东省高密市的农民高大娘也有着同样的遭遇。

解暑需求加重特殊行业压力。炎炎夏日，空调销售量的激增带来了旺盛的安装需求。调研组在走访中发现不少消费者抱怨，“购机一时爽、装机等三天”。有些工人师傅甚至每天要安装10台以上的空调，工序繁复、耗费体力。

空调、风扇等制冷设备的大量使用，使各地的用电需求迎来高峰。“作业中，我们要穿着重量超10公斤的绝缘装备在高空烈日下完成缺陷处理、排障抢修，每次下来后，绝缘手套里总是有小半袋汗水。”国网江西省电力有限公司吉水县供电分公司供用电部副班长李俊说，采取此方式进行工作的目的是在“不停电”的情况下完成检修，实现作业期间居民“零感知”“零影响”。

与此同时，热浪下，很多人选择网络购物，这使得快递员、外卖员的工作量大幅增加。“现在平均每天要在高温环境中工作9~10个小时，工作强度很大。由于快递有时效性要求，不能延迟送货，更别提休息了。”快递员小孙表示。

近日，福建省内迎来高温天气。烈日炙烤下的地面，异常滚烫。在南龙铁路上游站附近，永安南路桥车间“搜山扫石队”班长雷丰宇带领10名队员顶着烈日，攀爬在隧道上方的山体上，用小锤敲击检查危石状态，再用油漆给每个石块涂上编码。“整个作业过程工作量大、酷热难耐，汗水顺着我们的脸颊流下来，手里的活儿却一直也没停下。”雷丰宇表示。

多措并举施“凉”策。各地通过灵活调整高温期的工作时间、培训高温中暑急救技能、运用机器代替人工户外作业等方式，来应对高温天气带来的不利影响。

在重庆市江北区观音桥街道渝北社区，网格员张方乔说：“现在正是高温酷暑阶段，电瓶车容易出现过热、自燃等安全事故。我们在加大巡查力度的同时，也对辖区居民广泛开展了安全教育。”

而在四川省凉山州西香高速海南隧道建设工地，在作息安排上，避开了午后高温时段。对于混凝土浇筑等不能间断的工作，工地则采取轮班制，每人连续工作不超过5小时，并在现场备有饮用水、防暑药品等物资。班组长潘煦告诉调研组，“工地还对管理人员和工人进行了急救知识培训，每个作业点都配备了药品齐全的急救包”。

而城市里的“美容师”——环卫工人，其工作也受到了高温环境的影响。“最近晴天的时候，地表温度超过40摄氏度，空气闷热，在日头下待不了多久，皮肤就晒得生疼。”江西省安福县环卫工人肖海莲表示。

高温天气下，当地及时启动了环卫作业预案，灵活调整环卫工人作业时间及作业模式。高温时段以快速保洁和机扫保洁为主，最大限度使用机械化作业替代人工作业，全面运用路面养护车、洗扫车、洒水车等进行巡回冲洗、清扫保洁。

高温时分，肖海莲就近来到一处“户外劳动者”服务站避暑。“这里全天开放，凉爽舒适，还配有各类防暑用品。”肖海莲说。

热浪之下，如何做好健康防护

国家疾病预防控制局于2023年发布了《高温热浪公众健康防护指南》。其中，特别关注了两个重点问题和两类重点人群。

关注身体健康，聚焦重点防护。调研显示，42.48%的受访者称，他们自身或其亲属经历过中暑。专家表示，中暑是高温环境下由于热平衡或者体内电解质紊乱导致的急性症状，严重时会发展为热射病，出现手脚抽搐、意识障碍等症状。据了解，上海市浦东医院急救重症科七月已抢救了23名“热射病”患者。解放军总医院第一医学中心主任医师吴海云建议，中暑时应立即将患者送到凉爽通风、无日晒的地方，用低于7℃的水擦拭患者身体，甚至浸泡全身，以起到迅速降温的效果。

如何在高温下保护眼睛免受紫外线伤害、减轻强光下的眼部负担是夏日护眼的重点。高温天气伴随强烈的光照和紫外线，人们长时间暴露在强光下会损伤眼睛健康，增加白内障和老年黄斑病变风险。对于儿童而言，甚至会影响视力。调研发现，许多户外工作者都没有戴墨镜的习惯。在驾校学车的准大学生小李表示：“这样的天气练车后，常常会出现眼睛干涩、黑影等状况。”从事多年驾驶培训工作的金师傅表示，驾校不建议在学车时戴墨镜，是为了让学员提前适应机动车驾驶证考试。但在平常开车时，佩戴透光率符合要求的墨镜，可抵挡建筑物玻璃和路面反光，确保行驶安全。

皮肤防护方面，调研发现，大多数男性受访者及户外工作者防晒意识不强，误以为高强度日照仅仅会导致晒黑。然而，持续的紫外线照射轻则导致晒伤，重则增加罹患皮肤癌的风险。户外工作者应根据实际情况采用高密度或深色衣物等进行物理防晒，或涂抹适量防晒霜，并及时补充水分。华西医院皮肤科医生华薇建议采用世界卫生组织倡导的防晒ABC原则，按照重要性先后排序为：A-Avoid（避免被晒），B-Block（使用帽子、遮阳伞等进行物理遮挡），以及C-Cream（补充防晒霜）。

“现在许多女性都注意防晒，用脸基尼、防晒衣等对面部和身体进行全方位遮盖，被戏称为新时代的‘养蜂人’。”华薇补充道，“除了隔离紫外线，还要避免高温状态下不透气导致的皮肤热损伤。”她建议要关注在较热环境下皮肤是否能正常排汗，相较而言，不容易出汗的人更容易中暑。

关注心理健康，破解情绪中暑。夏季高温燥热难耐，不少人表示自己时常感到心烦意乱，仿佛“心里有一团火”。气温与一系列的心理健康指标存在着密切联系。人们在高温“热应激”下会出现疲惫乏力、情绪烦躁等情况。

调研组发现，热浪期间一些地方的心理疾病日就诊人次明显上升。这种“易激惹状态”也被形象地称之为“情绪中暑”。心理上的情绪低落往往会引发认知功能下降，严重影响学习和工作效率，甚至会导致行为异常。有统计数据表明，当气温超过35℃、日照超过12小时、湿度高于80%时，超过16%的人在夏季会发生情绪中暑。为缓解这一症状，人们需要脱离自身所处的高温高湿环境，适当补充水分和电解质，还要保持规律的生活节奏，避免作息颠倒。

关注高暴露度人群，守护户外工作者健康。炎热天气下，如何保障户外工作者的生命健康不容忽视。北京电力医院急诊内科主任牛红霞表示，要避免在高温天气下长时间、高强度的户外活动，尽量避开在10时至16时这一时段出行，外出时要采取有效防护措施。饮食方面，要少食高油高脂食物，并注意补充蛋白质、维生素和钙，多吃水果蔬菜。不少地区的疾控中心都发出倡议，单位企业应按照劳动法规定，合理安排劳动者在高温天气下的户外工作时间，并加强员工防暑知识的宣传和培训；积极改善劳动者的工作环境，如设置阴凉休息区域，为员工提供必要的防暑物资等。

关注高脆弱性人群，关爱老弱病幼。儿童、孕妇、老年人等敏感人群，以及慢性基础性疾病患者在高温环境更需要加强自身防护。以儿童为例，目前恰逢暑假，正是其从事体育锻炼、外出游玩的高峰期，但他们新陈代谢快，体温调节中枢功能尚不完善，汗腺发育也不成熟，对高温的适应能力较弱，容易因高温而引发脱水、中暑等症状。孕妇、老年人作为健康脆弱性人群，免疫力低下，抵御酷暑的能力也较弱。因此，儿童应尽量在早晨或晚上进行户外活动，在户外玩耍时最好待在阴凉处；孕妇、老年人尽量待在凉爽的室内。同时，炎热天气人体更易出汗，体内水分丧失多，需要及时补充更多水分。但一些肾脏疾病、高血压、肥胖症患者，根据患病情形需要限制水分和盐的摄入，在补水补电解质时则要及时咨询医生。

深化气候适应型城市建设，提升全社会气候适应能力

我国地处气候变化敏感区和影响显著区，而城市又是气候变化的高风险地区。2021年联合国环境规划署发布的《战胜高温：城市可持续降温指南手册》指出，若温室气体排放持续保持较高水平，至21世纪末，许多城市的温升幅度有可能高达4.4℃，这将使数十亿人口受到高温热浪的强烈影响。该手册还指出，城市地区的气候变暖速度是全球整体变暖平均速度的2倍，由绿色植被减少、地表材料的热性能及人类活动产生的废热共同造成的“热岛效应”正在使全球城市迅速变暖。

除了高温热浪，暴雨、寒潮、台风等极端天气，也会对人民群众的安全产生重大影响。当前，公众对于气候适应的整体关注度仍不足。提升全社会的气候适应能力，建设气候适应型城市是积极应对气候变化、守护公众生命健康的重要举措。

培育公众应对气候变化认知素养。调研组发现，仍有28.02%的受访者不具备防暑降温意识；29.78%的受访者表示，如果发现体温变化及不适症状，他们尚未具备防暑降温基本知识，不知道如何应对；仅有58.99%的受访者平日会关注一些高温健康防护知识。公众应主动学习和传播健康防护知识，在极端天气中更加注意基础疾病变化，在做好自身防护的同时，不忘提醒和帮助身边的脆弱人群；多关注天气预报和空气质量信息，多了解气象部门发布的灾害预警信息，提高警惕，预先做好避险准备。城乡社区应按要求组建应急服务站，实施“第一响应人”制度；建立起自救互救和邻里相助机制，同心防灾减灾。此外，应把绿色、环保、节俭的理念融入日常生活，如节约用电用水、避免使用一次性餐具、多走路骑车少开车，以实际行动减少资源消耗和污染排放。

加强应急文化建设。适应气候变化、减少灾害风险，需要全社会参与到气候变化应急文化建设中来，形成“人人讲安全、个个会应急”的社会氛围。鼓励民众主动学习气候变化及相关灾害的知识。多关注、了解全球及我国未来气候变化的趋势和气象部门发布的预警信息，了解各类灾害的成因、征兆和防范措施。积极组织民众可参与的防灾减灾培训和演练，使其掌握在极端天气下的自救互救方法。

进一步提升电力系统的韧性。高温天气陡增的居民用电需求是对城市电力系统的大考。为应对夏季用电高峰，国家能源局、国家电网、南方电网等部门多措并举，努力做好电力保供工作，通过强化能源电力监测预警、优化运行调度安排，进一步提升了电网安全保障能力。当然，在实际应对中，还应针对性地提升超大型城市供应保障能力，加强电力电量就地、就近平衡能力，发挥好不同区域间电网资源调节和盈缺互济能力。

加快海绵城市建设。建设海绵城市是增强基础设施气候韧性以适应全球变暖的重要举措。早在2013年12月，习近平总书记就在中央城镇化工作会议上强调，在提升城市排水系统时要优先考虑把有限的雨水留下来，优先考虑更多利用自然力量排水，建设自然积存、自然渗透、自然净化的“海绵城市”。海绵城市的建设也需要多措并举，如采取增加城市中心绿色植被面积、建设绿色走廊、增设区域水源供冷系统等。近年来，山西省系统化推进海绵城市建设，通过采用网格下沉式绿地、下凹式绿地与生态湿地、生物滞留设施等方式，缓解了城市热岛效应。深圳市以试点带动全市域高质量推进海绵城市建设工作，逐步形成了海绵城市建设“七全”模式。在未来，海绵城市建设要将“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施融入城市建设更新中，通过利用、调蓄、吸纳能力的提升来增强城市韧性。

提升城市综合防灾减灾救灾能力。极端天气灾害往往呈现同时发生、相互作用的特点。例如，城市热岛效应与城区高层建筑群、城市颗粒物排放等因素相互作用，就会共同形成并加剧城市降雨强度的“雨岛”效应。为此，需要以系统性思维、兼顾问题导向的方式，“一体化”综合考虑提升城市应灾能力。这既需要将结构性应灾技术体系融入城市更新、规划建设，又需要强化城市气候适应规划，从而切实提升“水电路气房讯邮”等城市重要基础设施韧性。