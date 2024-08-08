多厚的纸容易割伤手指？

人们似乎很难避免被纸张割伤。

杂志、信件和书籍都隐藏着能轻微割伤人皮肤的潜力。但其他类型的纸张，如薄面巾或用于明信片的较厚纸张，则不太可能造成这种伤害。

人们一直不知道纸张割伤是如何发生的，皮肤不是应该比厚度只有几微米的纸浆纤维素更坚固吗？

现在，来自丹麦技术大学和挪威奥斯陆大学的科学家，终于揭示了某些纸张更容易割伤手指背后的物理原理。

科学家收集了不同的纸制品，包括纸巾、杂志、书页、打印纸、照片和名片等，并在弹道明胶板上测试了每种纸张的切割能力。弹道明胶是一种专门用于模拟人类和动物肌肉组织的材料。

他们发现了什么呢？

原来，纸张割伤是切割和弯曲之间微妙平衡的结果。初步数据显示，太薄的话，纸会紧贴皮肤。太厚的话，就无法施加足够的压力来切割。垂直向下施加压力比以一定角度切割更不容易造成伤害。

科学家还发现，一张薄纸发生切割之前往往会先弯曲。明信片等较厚的纸张就像钝刀片，无法将足够的力集中到一小块区域，因此无法切割明胶。

那么，哪种纸最危险？这篇发表于《物理评论E》的报告称：约65微米厚的纸张最容易实现切割。

从实际应用来看，用于点阵式打印机的纸张可能是最危险的纸张。幸运的是，这种纸张现在已经很少使用了。杂志纸紧随打印纸之后，也具有割伤皮肤的风险。

这一研究结果衍生出一款3D打印工具——“纸砍刀”。这个工具作为一次性刀具使用，能切黄瓜、辣椒、苹果甚至鸡肉，有望成为一种新型厨房工具。