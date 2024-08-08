环状RNA成癌症诊疗研究新热点

科技日报北京8月7日电 （记者张梦然）医学界正致力于揭示环状RNA在生物学中的复杂性，这一研究有望带领人们迎接癌症诊疗领域的革命性突破。澳大利亚弗林德斯大学发表在世界顶级癌症期刊之一《自然评论·癌症》上的一项新研究预测，在未来5—10年内，环状RNA在改善癌症治疗和患者预后方面具有巨大潜力。

文章表示，对环状RNA的探索现已成为重要的研究领域。科学家揭示了这些独特的RNA分子在癌症生物学领域发挥的关键作用，通过了解环状RNA在癌症各阶段的特定功能，有望为创新诊断和治疗方法铺平道路，也将彻底改变肿瘤学格局。

环状RNA是近10年才发现的RNA类型。与其他RNA的不同之处在于，它是一个封闭的圆环。此次研究回顾了环状RNA是如何制造的，其在驱动癌症中的作用方式，以及如何被用作癌症的新型治疗方法。

研究发现，环状RNA的数量是所有其他RNA总和的10倍以上。它们在几乎所有种类癌症的每个阶段，发挥着巨大的作用——从启动第一个致癌突变到转移，甚至使癌细胞对化疗产生抵抗力。

天然环状RNA可用于诱导免疫反应以杀死癌细胞，类似合成疫苗靶向病毒的方式。研究还发现，某些人体内高水平的环状RNA会引起DNA突变，从而导致白血病。

研究人员表示，环状RNA将在未来的癌症检测和诊断中发挥重要作用。环状RNA既可用作液体活检（如血液）中的癌症生物标志物，以帮助医生在核磁共振成像之前就知道癌症何时开始；又可作为一种全新疗法，通过增加或减少癌症中的特定环状RNA，使患有最难以治疗癌症（如脑癌和胰腺癌）的患者受益。

全球每年新发癌症病例数字庞大，人类正在与癌症进行一场“没有硝烟的战争”。无论是加强癌症筛查、推广癌症早诊早治，或是促进癌症诊疗规范化、提升公众防癌意识等，都是人类防癌抗癌的利器。与此同时，加强癌症防治技术源头创新和科技攻关，更是人类对付癌症的关键筹码。近年来，国内外癌症创新药物不断涌现，新的癌症诊疗方法也陆续被提出，这些新进展有望逐步提升癌症患者的生存率，为人类防癌抗癌提供重要助力。