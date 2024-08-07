宋传贵：“三大方面”共同发力 提高乳腺癌治愈率

“随着乳腺癌领域研究的不断深入，诊疗路径持续拓宽，相信会有越来越多的乳腺癌患者被治愈。”近日，复旦大学附属肿瘤医院福建医院乳腺诊治中心执行主任宋传贵做客人民健康“推动乳腺癌诊疗创新 重塑患者美丽人生”系列节目，从乳腺癌早筛早诊、系统多学科的治疗、全病程管理三大方面进行交流分享。

强化“三早”意识 持续普及规范化诊疗

乳腺癌作为一种常见的癌种，发病率居于高位，严重威胁女性身心健康。宋传贵说：“乳腺癌是可以治愈的癌症，但预后生存期与乳腺癌的分期密切相关，这也是一直倡导早诊断、早治疗的原因。”从早期、局部晚期、晚期，分期越晚，乳腺癌的治愈率越低，宋传贵建议相关病患群体或潜在风险者树立早诊早治的意识，对乳腺癌进行全面全程的管理，提高整体生存率。

“所谓‘三早’，即早发现、早诊断、早治疗，广泛适用于包括乳腺癌在内的各类癌症，有助于强化治疗效果，提高患者生存质量，减少因疾病带来的经济压力。”宋传贵介绍说，针对女性群体高发的乳腺癌等妇科疾病，我国各级医疗机构始终在积极推进“三早”工作，特别是加强农村女性乳腺癌防治意识，提升适龄妇女乳腺癌早诊早筛比例，进而改善预后并提高生存率。

谈及如何提高乳腺癌治愈率，宋传贵认为不仅要从理念上提升全民乳腺保健意识，还需要更多医务工作者参与到“三早”工作中，并积极开展规范化诊疗，让更多乳腺癌患者获得治愈机会。另一方面，医学研究的不断深入催生了更多新理念、新药物，显著提升我国乳腺癌治疗水平，他认为，医务工作者更应该坚持贯彻和普及规范化诊疗，推动乳腺癌从“求治”到“求愈”，真正成为可治可控的慢性病。

推行系统治疗 综合规划精准诊疗方案

近年来，越来越多的前沿医疗技术运用到乳腺癌的防治过程中，在宋传贵看来，治疗乳腺癌需要多学科协同参与。

“外科手术是早期乳腺癌治疗最主要的手段，但乳腺癌是全身性的疾病，随着业内对乳腺癌的研究越发深刻，系统多学科的治疗逐步渗透到乳腺癌诊断、治疗和预后过程中，为乳腺癌带来了更多分层、分级、分型的精准治疗方案。”对此，宋传贵强调，临床医生在整合全套治疗策略之初，应根据患者病况、治疗需求综合考量，因地制宜地把系统治疗纳入到全程管理的规范治疗中，“让手术、系统治疗在立体交叉中贯穿于规范治疗全程，进而提高患者的整体愈后康复水平”。

在基因突变等内因和不良生活作息、工作压力等外因的“内外夹击”下，近年来，乳腺癌的发病呈现年轻化态势。针对这类患者的治疗，宋传贵提示说，年轻患者有妊娠生育等需求，在规划乳腺癌治疗方案时，针对年轻患者的发病特点，在进行规范化治疗、精准化治疗的同时，要根据个体需求以及个体情况进行个性化设计，确保医患之间有充分的沟通。

在宋传贵看来，治疗手段的迭代与诊疗理念的革新相辅相成。“我们以往强调，乳腺癌手术做得越大，治疗才越彻底，现在更推崇手术越做越小、越做越精细，但是技术要越来越高。这样，才能最大化地治愈患者，尽可能帮助患者以最好的状态回归家庭、回归社会。”

突出全病程管理 培养患者自我管理能力

为提升患者更大的生存机会和更高的生存质量，全病程管理成为癌症领域又一个重要思路。

宋传贵说，这是指将预防、筛查、治疗、康复都纳入其中。“所谓的全病程管理，不仅存在于治疗环节，更是贯穿于治疗各阶段。乳腺癌治疗周期长，尤其需要贯彻这一思路，综合应对患者在全病程中出现的各种状况。”宋传贵从诊疗前中后三个阶段给予建议：首先，医务工作者在规划治疗方案时，需要充分整合系统治疗和外科等局部治疗，并提供更多有价值的信息为治疗提供预测、为预后提供判断；在治疗过程中，不仅要着眼于治疗手段，还需要跨学科合作，使全病程管理可以切实落地；在治疗后期，患者、家属以及医院之间需要积极沟通、互相配合，帮助患者在治疗维持期逐渐树立自信，让心理状态逐渐回归社会。

此外，宋传贵还将全病程管理理念与患者的自我健康管理进行“绑定”。“健康第一责任人是本人，同样患者也是自己的第一责任人。在治疗过程中，医务人员应该充分挖掘患者的自我管理能力，让患者能够参与到全病程管理中，通过恢复饮食、运动、心理、社会认知等多方面生活能力，使患者在身心治愈中重塑自我。”

此外，宋传贵认为，帮助患者进行心理建设也是非常重要的治愈工作之一。主诊医生不仅要提供很好的医疗资源，同时要学会“高度换位思考”，理解患者的各种消极情绪，并通过心理辅导给予患者关爱，进而帮助他们树立回归社会的信心。