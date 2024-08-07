GE医疗正式揭牌“磁共振东半球总部”并启动天津研发中心建设

8月6日，GE医疗天津磁共振生产基地（以下简称“天津基地”）正式挂牌为“磁共振东半球总部”。正式挂牌后，GE医疗天津基地超1万平方米的创新研发中心的建设项目也正式启动。据悉，GE医疗将进一步加速拓展高端磁共振设备产线，把天津基地打造成为集创新、生产、服务为一体的产业高地，形成“一圈三中心”，以创新中心、制造中心、服务中心构建产业链生态圈。

“天津基地是GE医疗全球磁共振系统生产制造的重要一环，十年来，已经发展为具备磁体和全线磁共振产品制造能力的基地。”GE医疗全球磁共振业务总裁兼CEO Kelly Londy说，“此次‘东半球总部’项目的实质进展，进一步强化了天津基地在高端化、智能化磁共振设备制造和产业链协同发展的基础及进行全球创新研发的竞争优势，我们看好中国市场的发展，将持续加码投入中国市场，以期更好地服务全球医患。”

据GE医疗中国副总裁、医学影像业务总经理陈金雷介绍，近年来，GE医疗在中国不断推进全系列、全链条产品的“全面国产”战略，尤其在高端国产设备方面持续投入。他指出，天津基地将持续践行“SQDCI理念”（即S“Safety 安全”；Q“Quality质量”；D“Delivery交货时间”；C“Cost成本”；I“Innovation创新”），探索中国式创新范式，将更多的创新本土产品输出到海外市场。

当日，GE医疗还举办了SIGNA Hero磁共振和光谱数字PET/MR两款新品的下线仪式，旨在加速国产高端医械更快惠及临床，助力心脑血管、神经、肿瘤等重疾的精准医疗，带动高端医械产业链进一步升级。

“此次下线高端磁共振和PET/MR产品、宣布启动天津创新研发中心建设，同时深化与天津市的合作，标志着我们‘全面国产、无界创新、合作共赢’战略又一次产出丰厚成果。十年来，天津基地与天津医药大健康产业同发展、共进步，协同北京基地双轮驱动、铸就京津冀高端医械双链高地。GE医疗依托国产供应链的区域辐射能力，天津基地联动北京基地在京津冀带动超300家、在全国带动超千家供应商从小到大再到强，继而走出国门、走向世界。未来，我们将进一步深化全球技术与中国智慧的融合创新，协同天津医疗产业同频共振，推动高端医械强链、固链、补链，进一步提升医疗产业创新能力和公卫服务能力。”GE医疗中国总裁兼首席执行官张轶昊说。