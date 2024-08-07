今日立秋 养生注意防暑润燥

立秋是秋季的第一个节气，意味着秋天即将到来。立秋节气不仅延续了夏天的“热”，而且兼具秋天的“燥”，如何让身体适应即将到来的秋之气？为此，人民网采访了天津中医药大学附属保康医院主任医师韩娟。

韩娟在接受采访时介绍，立秋时节，暑气未去，燥气伤津，容易出现咽干、声嘶、干咳等燥热之证，应注意防暑润燥。户外活动注意遮阳，避免暴晒，并及时补充水分，防暑降温。例如，白天喝点淡盐水，晚上喝点蜂蜜水，既可补充人体水分，还可以防止因为秋燥而引起的便秘。

“立秋后，饮食上要开始适当减辛增酸，宜少吃或不吃葱、姜等辛味之品，防止辛燥伤肺，耗伤阴液。”韩娟表示，日常可适当多食石榴、葡萄、柚子、柠檬、山楂、乌梅等酸味水果以敛肺气。此外，还可适当食用黑芝麻、枸杞子、百合、蜂蜜、枇杷等柔润的食物，以滋阴润燥而养华盖之肺。

韩娟指出，夏秋之交，人体新陈代谢和生理机能也开始减缓，人体的生物钟需要逐渐适应日照时间短的变化，引起的内分泌改变容易造成情绪低落。她建议，此时要做好心理调节，感到情绪低落时，可通过运动来改善心情。而运动应根据自身情况选择不同的运动项目，运动量由小到大、循序渐进，锻炼后以感到舒适为宜，可以选择太极拳、瑜伽、八段锦、五禽戏等方式。

“立秋时节，可以时常揉按鱼际穴，以清宣肺气、清热利咽。因肺脏功能失调，导致的痰多咳嗽、咽喉肿痛、失声等现象，刺激鱼际穴可以起到很好的改善作用。”韩娟表示，鱼际穴位于第1掌骨外侧中点的赤白肉际处。按摩时，可以用另一只手的大拇指在鱼际穴附近上下推动，或双手鱼际穴互相敲击，至掌侧发热即可。按摩的次数根据身体状况决定，一般每天1至2次，每次时间控制在10分钟左右。