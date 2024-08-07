面对台风，如何确保船舶安全？（深阅读·防汛避险应知晓）

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接到恶劣天气预警后，要紧密关注相关信息。台风期间要尽量避免出行。台风登陆后一段时间内，在港内和锚地避风的船舶要严格遵守海事部门的交通指令，恶劣天气未结束时应继续避风避浪，切勿因局部海域短时间出现风浪减弱而抢时间冒险开航。

当前，我国正值“七下八上”防汛关键期，区域性和阶段性洪涝灾害明显，再加上台风进入活跃期且强度偏强，防汛防台风形势严峻复杂。日前，交通运输部提升台风防御响应为二级，部署相关单位加强联动，全力做好台风防御应对工作。

面对台风、暴雨，船舶航行及作业有哪些注意事项？如何确保船舶安全？记者采访了相关部门。

发布预警后

观测海上实时气象，摸排应急力量情况

面对恶劣天气，如何快速识别风险、护航行轮安全？

“气象部门发布强降雨、台风等恶劣天气预警信号后，海事部门将及时通过微信、手机短信等方式发布通知。相关船舶要密切关注相关信息。”交通运输部海事局有关负责人说，一是为了督促各部门单位尽快做好充分准备，二是要求全面摸清辖区防台风工作情况，梳理在港船舶清单，特别是对危险品船舶、大型散货船舶等全面排查船舶进出港计划。

精确预警是前提。深圳海事局船舶交通管理中心常务副主任刘凯然介绍，海事部门首先要保持与气象部门的密切联系，及时掌握恶劣天气情况，并在相关海域指定海上气象观测船，掌握海上实时气象、海况动态；同时，通过无线电高频广播系统、手机短信、互联网等手段，及时向辖区海域船舶、港航企业发送恶劣天气预警信息、播发航警。

重点防范是关键。“重点对象、重点区域是可能影响交通运输安全平稳运行的风险点。”刘凯然说，只有深入码头、岸线和锚地、航道，全面掌握辖区应急力量情况，提前进行重点部署和排查，才能防患于未然。

以深圳海域为例，台风季节液化天然气（LNG）船舶进出港安全影响着华南地区的能源供应。因此，LNG船舶是深圳港海上防台风的重中之重。深圳海事部门督促LNG企业和船舶做好防台风应急预案，及早科学预控LNG船舶进出港计划安排，确保LNG船舶落实防台风措施，保障船舶和人员安全。

协同调度是保障。“做好防台风防汛工作，要多方发力，形成合力。”刘凯然说，一方面，将本港港口作业拖轮作为重要搜救辅助力量，并安排在附近海域沿线值守；另一方面，协调深海作业单位大马力拖轮驻守并列入应急力量清单，确保在发生大风浪险情时有施救力量。

台风来临时

落实防台风安全措施，加强港口航道的安全监管

台风、暴雨来临，会对水上交通造成哪些影响？

“台风期间，海上风浪大，严重影响船舶的稳定性和操作性，极易造成船舶倾覆等水上交通事故，同时，短时大风也增加了锚泊船舶走锚的风险。”浙江海事局指挥中心副主任李錾介绍，同时，群众出行也会受到影响。为确保防御台风、安全度汛，需提前对部分海岛居民和旅客进行应急疏散，沿海岛际客渡运船舶按照禁限航规定停止运营。

李錾提醒，台风期间要尽量避免出行，有海上出行需求的群众要及时关注客运航线开停航情况，切忌乘坐“三无”船舶、无安全设备船舶冒风出行。船舶航行时要密切关注台风动态，落实防台风安全措施；系泊时要增加缆绳，加强系固。

台风过境和暴雨侵袭，将造成航道和设施受损。“大风与巨浪可能对航道、航标、港口设施等造成破坏，如未能及时修复，极易阻塞港口正常交通，造成次生灾害。”李錾介绍，今年第3号台风“格美”响应解除后，浙江温州海事部门对港口航道开展巡航，发现1处航道标和2处桥梁航标出现移位或损坏，相关部门立即修复受损航标，保障港口交通有序恢复。

台风过境时，沿海港口和航道是重点受影响区，需加强对港口码头、航道及航道设施的安全监管。

交通运输部有关负责人介绍，一方面，港口企业应科学安排港口作业，做好人员避险、设备避风、货物避水，特别是加强遇水燃烧爆炸危险品和大型港口机械的防台风工作，同时，港口客运站要做好雨季防淋、防滑等措施，确保港口生产安全；另一方面，也要加强对航道及航道设施的巡查、值守和维护，及时开展抢通保通工作，加强航运枢纽大坝和通航建筑物运行安全管理，确保防汛度汛安全。

台风登陆后

严格遵守海事部门的交通指令，密切关注气象信息

台风登陆后，船舶出海安全吗？

“台风登陆后仍有大风浪，冒险出海不可行。”福建海事局指挥中心副主任黄智明说，台风登陆并不意味着台风结束，更不等于危险解除。受“回南风”“台风尾流”的影响，海上依旧可能出现大风大浪，给海上船舶航行作业带来危险。

先看“回南风”。一般来说，台风登陆前，受台风影响的沿海地区处于台风前部，会先受到偏北风影响，而在台风登陆后，受影响的沿海地区处于台风后部，风向转为偏南风，其风力造成的灾害跟台风登陆相同。

再看“台风尾流”。在台风右后侧往往有一条长长的“尾流”云系，当台风登陆后，这条尾流仍在其强大的螺旋云系牵引下盘踞在沿海一带，从海上来的西南气流不断输送充足水汽，形成“台风尾流”，不停给沿海地区带来强降水和大风浪。

7月25日，台风“格美”登陆莆田秀屿后的一天内，福建海事局并未马上解除防台风应急响应，而是根据海上风浪情况逐步降低应急响应等级，直至27日台风“格美”对福建海域影响大为减弱后才解除应急响应。

黄智明提醒，台风登陆后的一段时间内，在港内和锚地避风的船舶要严格遵守海事部门的交通指令，恶劣天气未结束时应继续避风避浪，切勿因局部海域短时间出现风浪减弱而抢时间冒险开航。在此期间，船舶应密切关注气象信息，遵从交通调度，加强值班值守，保持船舶工况正常和通信良好，注意检查锚位以及与其他船舶的安全距离，防止船舶走锚、碰撞等险情事故发生。此外，由于“回南风”“台风尾流”容易造成卷人入海、毁损渔排、翻沉船舶等危险，岸上群众在台风登陆后也不能放松警惕，不能冒险进入海边、返回渔排或乘船出海。

交通运输部有关负责人表示，交通运输部门将加强与气象、应急、水利、公安交管、自然资源、农业渔政等部门协调联动，合力做好会商调度、预警预防、抢险救援、交通管控、信息发布等各项工作，确保平稳度汛。

《 人民日报 》（ 2024年08月07日 04 版）