给户外运动系上“安全带”

徒步、登山、露营，不走寻常路、追求原生态野趣的户外运动正在从小众逐渐走向大众，成为流行的游玩方式。然而，不少新手盲目跟风，以为“来都来了”“有腿就行”而忽略了户外运动的风险。浙江台州石人峡两名驴友横渡急流时不幸遇难、25人徒步海南保亭吊罗山林区被困……遭遇意外、安全事故时有发生，户外运动如何兼顾健康与安全成为公众热议的话题。（《工人日报》 8月5日）

拥抱自然、崇尚健康，这是户外运动日渐火爆的底层逻辑。一方面，不少地方部门积极推进全民户外健身运动。比如今年上半年，浙江共举办200人以上规模路跑越野赛事和活动超170场，参与人次超37万。另一方面，制度设计也开始关注“户外+”带来的消费活力。比如，《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》就明确提出开展“体育赛事进景区、进街区、进商圈”“跟着赛事去旅行”“户外运动 活力山水”行动计划等。客观地说，户外运动从小众逐渐走向大众，这是社会进步的彰显。

但户外不等于“野外”，运动不等于“盲动”。我们固然不能因为安全风险就因噎废食，但也要做好事前防范，注意风险管控。比如，要加强常识教育，提升人们的户外运动素养。职能部门可以加强对行业的监管，细化相关要求。例如，规定户外领队必须接受户外知识技能培训并持证上岗；明确景区在重点区域要建立相应的救援体系，等等。

对户外运动参与者来说，基本的风险评估和预判能力、沟通协调能力、突发事件应急处理能力也是出发前的“必修”项目。否则，“小白冒险家”太多，无论是对生态环境承载力，还是公共服务救援力量来说，都是不小的挑战。

值得一说的是，对于户外运动参与者来说，你有探险的自由，也有守法的义务。出事了，要救援；救援后，要埋单。我国旅游法明确规定：“旅游者在人身、财产安全遇有危险时，有权请求旅游经营者、当地政府和相关机构进行及时救助。”“旅游者接受相关组织或者机构的救助后，应当支付应由个人承担的费用。”个体的户外风险，不能总是“由全民埋单”。

无限风光在险峰，户外运动确实让人心驰神往。但是，为了健康与安全，还得合力给户外运动系上“安全带”，将防护做到位，让权责进一步厘清。