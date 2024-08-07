高科技绷带可抵御感染

当身体上有伤口时，我们希望它能快速愈合，没有并发症，但伤口有时会感染。美国纽约州立大学宾汉姆顿大学的生物电子学家开发出了一种治疗性的敷料，它通过结合产生抗菌剂的孢子形成细菌，以及由生物电池提供动力的控制电刺激，来抑制危险的生物膜形成。

皮肤上的有益细菌有助于伤口愈合。问题在于，这种环境非常适合病原体的入侵，因为皮肤的营养丰富，伤口处潮湿而又温暖。当生物膜形成时，病原体很难被根除，伤口愈合的过程延长。

研究团队在几个方面改进了以前对活细菌治疗的研究。细菌能被更好地整合到敷料中，并保持休眠状态，直到它们在伤口上被激活，以便长期储存。只要有营养物质，就能产生几乎无限量的抗菌剂。

为进一步提高抗菌效果，研究人员成功地将氧化铁和氧化锡纳米颗粒添加到携带孢子的细菌中，以产生少量的能量。当电流被引导到伤口区域时，电流会破坏感染微生物的细胞完整性，并刺激愈合。

研究人员在模拟的人类皮肤和猪的皮肤上测试了这种纸质敷料，获得了很有希望的结果。然而，在准备好给人类使用之前，还需要进行更多的研究。使用纸质敷料的优点在于它可一次性使用，不必担心造成再次污染。

发表在《ACS应用材料与界面》上的这项研究成果认为，当细菌的细胞膜受到破坏时，电刺激能有效地促进伤口愈合。