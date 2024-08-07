以跨境电商“小包裹”撬动全球大市场

近年来，我国跨境电商发展迅速。数据显示，现在每天约有900万个“小包裹”往来于中国和世界各国之间，让消费者“购全球”更加方便快捷。过去5年，我国跨境电商贸易规模增长超过10倍。2024年上半年，我国跨境电商进出口1.22万亿元，同比增长10.5%，增速高于同期我国外贸整体4.4个百分点。

跨境电商是我国外贸发展的有生力量，也是国际贸易发展的重要趋势。跨境电商以科技创新为驱动，积极运用新技术、适应新趋势、培育新动能，与海外仓等新型外贸基础设施协同联动，能够减少中间环节、直达消费者，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。一路走来，我国跨境电商整体规模从小到大、从大到优，成为对外贸易和全球经贸领域的新亮点、推动外贸高质量发展的新引擎、拉动外贸增长的新动能。

跨境电商平台为中小企业提供了进入国际市场的机会，有助于企业扩展市场和建立品牌；促进供应链优化，降低企业运营成本，使企业能够专注于产品研发和品牌建设；提供多种支付方式、多语言服务等，使得全球消费者能够更方便购买商品，提升了购物体验。自诞生之初，跨境电商便以其独特的商业模式和广阔的发展前景，吸引了越来越多的企业和消费者的关注。

从最初的小规模起步，到现在的规模日益壮大，跨境电商快速发展，助力我国产品通达全球，为促进外贸强国建设注入新动能。根据各地初步统计，全国跨境电商主体已超12万家，跨境电商产业园区超1000个，建设海外仓超2500个、面积超3000万平方米，其中专注于服务跨境电商的海外仓超1800个，面积超2200万平方米。截至目前，中国已与31个国家建立了双边电商合作机制，跨境电商已成为连接世界市场的重要桥梁和激发外贸活力的强大“中国力量”。

跨境电商的崛起和发展，得益于政策红利不断释放。从2014年《政府工作报告》首次提及“跨境电子商务”一词，到2024年，跨境电商第十一次被写进政府工作报告，一系列政策措施，为跨境电商提供了良好的发展环境。近日，商务部等九部门发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，提出要培育跨境电商经营主体，加强跨境电商人才培养；加大金融支持，加强相关基础设施和物流体系建设。随着海外仓的发展，越来越多质优价美的中国商品将得以便捷地配送到海外消费者手中，为他们的生产生活带来便利。随着中国更多跨境电商、龙头企业、物流企业以及产业链上下游中小企业获得参与国际市场竞争的机会，也将进一步巩固中国在全球供应链和跨境贸易网络中的位置，激发外贸新动能。

当前，新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，全球数字经济蓬勃发展，为跨境电商快速发展提供了新机遇。随着我国跨境电商的基础设施、产品研发、科学备货、仓储配送、营销推广以及客服售后等全产业生态的不断完善，跨境电商的潜能还将进一步释放。面向未来，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，不仅有利于促进外贸结构优化、规模稳定，为巩固和增强经济回升向好态势提供强大助力，更有利于打造国际经济合作新优势。