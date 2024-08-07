健全激励机制扩大绿色消费

倡导绿色消费，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式，既是加快发展方式绿色转型的客观要求，也是满足人民美好生活需要的题中之义。近年来，绿色消费在推动消费结构升级、激发消费潜力等方面发挥着越来越重要的作用。进一步扩大国内需求，激发有潜能的消费，尤其需要支持以绿色消费为代表的新型消费发展，不断培育新的消费增长点。

党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》强调“加快培育完整内需体系”，对“完善扩大消费长效机制”“健全绿色消费激励机制”提出要求。谋划进一步全面深化改革重大举措，为推动高质量发展持续注入动力，需在稳定和扩大传统消费的同时，充分发挥绿色消费的牵引作用，以绿色消费助力绿色产业发展，以形成绿色低碳生活方式推动生产方式向绿色低碳转型。

一是营造绿色消费环境，培育绿色消费市场。培育壮大绿色消费，营造良好社会氛围、提供适宜的发展条件，十分重要。既要在全社会大力倡导绿色健康的生活方式，推动绿色发展理念、绿色消费行为深入人心，又要加强体制机制保障，通过税收减免和财政补贴等措施，完善有利于促进绿色消费的制度政策体系和体制机制，还要完善绿色消费基础设施，营造良好市场环境，促进绿色消费提质扩容。一方面，用好我国超大规模市场优势和丰富应用场景优势，聚焦消费者需求，打造新型消费场景，培育高质量消费载体，持续营造良好消费环境。其中，实施政府绿色采购有助于引导绿色消费、促进产业升级。需进一步完善政府绿色采购制度，建立健全统一的绿色产品标准、认证、标识体系，加大对绿色产品采购力度，有效解决绿色采购落实不到位、绿色采购潜力未充分释放等问题。另一方面，为推动绿色消费营造良好社会氛围，引导人们在消费行为中自觉追求节能环保，积极使用低消耗、可重复利用且对环境影响较小的绿色产品。

二是创新绿色消费方式，顺应消费升级趋势。我国有全球规模最大、成长性最好的中等收入群体，孕育着大量消费升级需求。不断扩大优质产品和服务供给,提高绿色消费的便利性和可及性，是推动以高质量供给引领和创造市场新需求的重要抓手。需进一步拓宽绿色消费实现渠道，完善绿色产品和服务多元供给体系，引导企业打造绿色消费供应链，覆盖产供销全链条、上中下游各主体，推出更加丰富的绿色消费产品、更加优质的绿色消费服务和更加完备的绿色消费场景。综合运用各种新媒体和数字化营销渠道，开发精细化的产品和服务，将绿色消费的应用场景延展到日常生活中，提高消费者对绿色消费的认可度和参与度。

三是完善相关政策，健全绿色消费激励机制。推动形成绿色低碳的生产生活方式，实现环境效益、经济效益和社会效益多赢，离不开有效的制度保障。必须实施支持绿色低碳发展的财税、金融、投资、价格政策和标准体系，发展绿色低碳产业，健全绿色消费激励机制，促进绿色低碳循环发展经济体系建设。需加快废旧物资循环利用体系建设，深入推进废旧家用电器、汽车、电子产品、钢铁、有色金属循环利用，开展以旧换新和旧物回收服务，持续扩大节能节水产品、新能源汽车等绿色产品以及相关服务的消费规模。鼓励企业提高科技创新水平，加快绿色健康产品的研发，以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，开展多样化、个性化业务，以更加优质的产品和服务扩大供给规模。完善绿色税制，有效降低绿色产品的生产成本。完善绿色消费激励约束政策，通过制定消费补贴政策，鼓励消费者购买绿色产品，积极推动产供销、上下游、线上线下叠加配套优惠政策，激发市场活力。鼓励开发面向消费端的绿色金融产品，降低绿色消费成本。完善公共服务体系，实现公共生活设施和福利设施的绿色化，增加对污染治理和生态环境保护方面的公共投资，提升绿色消费水平，形成全社会倡导绿色消费的良好风尚。

（作者系中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、农村发展研究所研究员）