营造新场景为消费添把火

不久前，首届“上海之夏”国际消费季正式启动，上海精心打造了百场商旅文体展联动活动，力图构建新颖、时尚、有趣的各类消费场景，以独特的商业魅力和创新能力，积极探索激活消费潜力的新路径。

创新消费场景也是今年以来各地促进消费的着力点。不少地方围绕居民吃穿住用行等传统消费和服务消费，培育文旅体育、大宗商品、健康养老托育等消费新场景，为消费市场再添一把火。

消费场景的创新，是激活消费潜力的关键。当下，传统消费模式已难以满足消费者日益多元化、个性化的需求，需不断推陈出新，打造具有独特魅力和吸引力的消费场景，让消费者在购物的同时，能享受到独特的文化体验和情感共鸣。

创新消费场景，需注重消费生态的构建。一个健康的消费生态，应该包含丰富多样的消费选择、便捷高效的消费服务、公平透明的消费环境。以上海为例，作为国际大都市，应充分利用资源优势，吸引更多国际品牌入驻，丰富消费市场；同时，积极培育本土品牌，打造具有上海特色的消费名片。在服务方面，无论是线上还是线下，都要确保消费者能够享受便捷、高效的服务。此外，还要加强消费者权益保护，营造公平、透明、可信赖的消费环境，让消费者敢于消费、愿意消费。

创新消费场景，还需与城市的整体发展布局相结合。在城市消费空间上，需形成多中心、多层次的消费格局，既有繁华的商业中心，也有充满生活气息的社区商业；在时间上，要打造全天候的消费环境，让消费者便捷地找到适合自己的消费场所和活动。纵观此次“上海之夏”消费季的安排就可以看出，既有长达3个月的时间跨度，又有遍及上海各区的空间维度，比如位于市中心的黄浦区，就以“国际范 更上海”为主题，推出了70余项特色主题活动，充分展现了国际化和多元化；而位于上海远郊的金山区，则借助滨海、水乡等特色资源，重点推出第十八届“吴跟越角”水乡婚典、2024金山城市沙滩烟花艺术嘉年华、上海湾区铁人三项赛等活动，以及60余场文体旅商农特色活动，为市民游客提供了丰富多彩的消费选择。

当然，创新消费场景并非一蹴而就，需要社会各界的共同努力。政府需制定更加开放、包容的政策环境，鼓励创新、支持企业发展；企业需不断挖掘市场需求、提升产品质量和服务水平；消费者则需要积极参与，共同营造良好的消费氛围。

值得一提的是，随着数字化时代的到来，在营造新颖消费场景过程中，数字技术大有可为。数字化不仅可以改变传统的消费模式，还可为消费者提供更加个性化、智能化的消费体验。通过大数据分析，企业可以更准确地了解消费者的需求和偏好，从而提供更精准的产品和服务；通过虚拟现实技术，消费者在家中就能体验到购物的便捷和乐趣。