立秋时节如何科学应对呼吸道疾病

2024年8月7日，是二十四节气中的第十三个节气——立秋。国家卫生健康委6日举行新闻发布会，介绍时令节气与健康有关情况。

立秋时节，气温逐渐转凉，但“秋老虎”威力不减，如何科学应对季节交替带来的健康挑战，尤其是呼吸道疾病的发生？中国疾病预防控制中心研究员王丽萍指出，夏秋交替，人体的呼吸系统最易受到侵袭，老人、儿童、体弱者、营养不良者以及一些慢性基础性疾病患者，容易感染包括流感在内的呼吸道传染病。为此，公众首先要树立自己是健康第一责任人的理念，要保持健康的生活方式，养成良好的卫生习惯，增强体质，提高抵抗力。

“公众应该根据温度变化，及时调整衣物，肺炎、流感的易感人群可以积极接种相关疫苗。”王丽萍强调，还要做好健康监测，出现类似发热、流涕、咽痛等呼吸道疾病症状时，要尽量保证休息，根据情况及时就医。

立秋是秋季的第一个节气，但并不是酷热与凉爽的分水岭，还会伴随一段夏季的余热。节气交替之际，有哪些养生保健方法可以预防呼吸道疾病？北京中医药大学东直门医院主任中医师龚燕冰表示，立秋时段还在伏天，这个时候说“秋燥”还有点早，除了要避免凉风侵袭之外，还要继续防暑祛湿，预防感冒要兼顾祛湿和祛寒。

龚燕冰推荐公众可以服用代茶饮——陈皮姜茶，陈皮有健脾祛湿兼理气的作用，生姜有解表散寒、温胃止呕、温肺止咳的作用，各取3~6克泡水喝。立秋过后的一段时间，一些人可能会出现肺燥，有口干、咽干等症状，可以进食百合、梨、银耳等食物，有滋阴润燥功效。如果出现感冒症状，还可以揉按列缺穴，每次揉按一到两分钟，可以反复揉按，能起到宣肺解表、温经通络的作用。

另外，对于近日晒背养生的社会关注，龚燕冰指出，晒背是一种传统的养生方法，符合中医冬病夏治的理论。这相当于利用太阳照射和大自然阳气，来提升身体阳气的一种方法。冬天手脚特别怕凉的病人，阳虚或者体质虚弱的人，还有一些寒湿比较重的人，都适合晒背。正常人也可以通过晒背养生，但患有高血压等慢性病、皮肤病的患者，以及容易上火、有湿热症的人群，要慎重晒背。

（本报北京8月6日电 本报记者 金振娅）