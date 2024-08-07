“嘀嘀嘀……”一阵急促的警报声响起，在河南省周口市西华县田口乡卫生院智慧医养中心5G智慧医养管理综合服务大屏幕上，弹出了5号楼1层106房间老人朱美心率异常的提醒界面，当班医生张全春、护士王慧丽立即起身前去查看，为老人做了心电图检查，安抚情绪并妥善给药。

“2023年我们县总人口数为96.1万人，常住人口67.26万人，有近30万人在外就业务工，老人赡养问题趋于复杂和困难。”西华县卫健委负责人李志浦介绍。

为提升基层医疗水平、解决养老问题，近年来，西华县以田口乡卫生院为载体，面向农村基层着力打造了周口市规模最大、智慧化程度最高的基层公立智慧医养中心。

“这个叫AI生命检测仪，能够实时监测老人在床离床状态、作息情况、呼吸率、睡眠质量等，这些信息会被系统连续记录，出现体征异常后台会自动报警。”智慧医养中心主任王华玲指着冯万生老人床头的“小白盒”说。

“房间还装有智能防跌倒雷达、门磁、烟雾感应器等设备，具有3小时未归提醒、水火灾报警等功能，可以全天候、全方位保障老人安全。”听着王华玲的介绍，正在床上坐着的冯万生举起手腕摇了摇，乐呵呵地说：“还有这个高科技呢！”经询问，原来老人口中的“高科技”是一款防走失智能手环。

今年80岁的袁秀英是田口乡王贯楼村村民，她选择了不离村、不离亲且经济实惠的居家养老方式。“您看，现在袁秀英是在床清醒状态，生命体征各项指标正常……”王华玲打开5G智慧医养管理系统向记者演示。据了解，老人家中也安装了AI生命检测仪、“速呼通”等医养智能设备，能与中心老人享受同管理、同监测服务。如遇紧急情况，老人或其家人可以使用“速呼通”一键求救，就算不主动按键，5G智慧医养管理综合服务大屏幕也会发出警报，中心会第一时间通知“签约家庭村医”入户先期处置，做到小病村里看、大病送医院。

据了解，目前作为试点样板的田口乡卫生院智慧医养中心已签约服务老人28504人，其中签约服务失能、半失能老人322人，更多老人实现了老有所医、老有所养。

（本报记者 王胜昔 本报通讯员 夏振华）