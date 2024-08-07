再生基因移植恢复干细胞活力

科技日报北京8月6日电 （记者张梦然）据日本东京大学官网最新报道，该大学药学研究生院团队发现，将能再生身体的简单生物体基因转移到普通果蝇体内，转移后的基因抑制了果蝇与年龄相关的肠道问题。这表明具有高再生能力的动物基因，或会恢复干细胞功能并延长另一种生物的寿命。

东京大学副教授长井广树表示，在具有全身再生能力的动物中，例如扁虫和水母，特定基因可能有助于实现再生，同时维持长期干细胞功能。相反，再生能力有限的哺乳动物和昆虫，可能在进化过程中丢失了这些基因。在最新研究中，他们将高再生能力动物所特有的一组基因——高度再生物种特异性JmjC域编码基因（HRJD），转移到果蝇中以测试其效果。

“升级”后的果蝇并不能在受伤后再生组织。但在特定条件下基因表现出新的特征：HRJD促进肠道干细胞分裂，同时抑制老年果蝇中错误分化与出现问题的肠道细胞。这与使用抗生素等方法形成鲜明对比。抗生素可能会抑制错误分化的肠道细胞，但也会抑制肠道干细胞分裂。这一突破性发现为开发新的抗衰老策略打开了大门。

长井广树指出，HRJD分子作用的细节仍未完全明确，还要继续研究它们是单独起的作用，还是与其他成分结合起的作用。不过，此次改造的果蝇可作为宝贵资源，揭示前所未有的干细胞再生机制。人类肠道干细胞活性会随着年龄增长而降低，该研究为干细胞疗法提供了一条有希望的途径。

抗衰老研究，一个迷人又充满挑战的课题。在自然界中，大概也只有人类如此“不服老”又“不服输”，想找到对抗时间的密码。细胞凋亡是人体衰老的因素之一，如何能让细胞保持活力或者可再生？科研人员从其他更简单的动物身上寻找到了这种关键基因。此次，他们用了我们熟悉的模式动物果蝇作为实验对象，发现那组基因对果蝇的肠道干细胞发挥了不同寻常的作用。抗衰老的密码最终会藏在肠道干细胞中吗？更多奥秘，还有待科研人员进一步探索。