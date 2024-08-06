如何科学应对季节交替带来的健康挑战？权威解答来了

人民网北京8月6日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“时令节气与健康”有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长胡强强介绍，普及健康知识，养成健康生活方式，是提高全民健康水平、预防疾病于未然的最根本最经济最有效的措施之一。8月7日将迎来二十四节气中的立秋节气。立秋是秋季的第一个节气，但并不是酷热与凉爽的分水岭，天气不会马上凉下来，还会伴随一段夏季的余热。节气交替之际，大众应了解一些健康饮食、合理作息、适量运动、情绪调节等方面的知识。

“夏秋交替，天气变化不定，人体的呼吸系统最容易受到侵袭，所以像我们身边的老年人、儿童、体弱者、营养不良的人群以及一些慢性基础性疾病患者，容易在立秋时节感染包括流感在内的呼吸道传染病。”中国疾病预防控制中心研究员王丽萍表示，针对上述情况，公众应首先树立自己是健康第一责任人的理念，保持健康生活方式，养成良好卫生习惯，增强体质，提高抵抗力。掌握健康技能，根据温度的变化，及时调整衣物。积极接种疫苗，如流感疫苗、肺炎疫苗等，能够有效保护老年人、儿童与慢性基础性疾病患者等易感人群，减少感染发病及发生重症的风险。做好健康监测，出现发热、流涕、咽痛等呼吸系统症状时，尽量保持休息，根据情况及时就医。