立秋养肺，做好这五个“最”

立秋是秋季的第一个节气，意味着秋天的开始。立秋时节，暑热未尽，天气也逐渐由潮热转向干热，虽有凉风时至，但天气变化无常，早晚温差大，白天仍然炎热。中医认为，“肺与秋气相应”，“燥为秋季之主气”，所以立秋后，肺是最容易被伤害的，容易出现干咳、感冒、鼻干、咽干喉痛等症状。此时应该如何养肺？有哪些注意事项？人民好医生《个人健康手册（二十四节气·立秋篇）》为您进行解答。

最佳养肺时间：上午7-9点

一天中养肺的最佳时间是上午7-9点，这时肺脏功能最强，此时进行慢跑、散步、太极拳等有氧运动，可以强健肺功能。而凌晨3-5点是肺排毒的时间段，此时最好的养肺方式就是睡眠，应养成早睡早起的良好习惯，并避免熬夜。

最便宜的养肺法：开怀大笑

大笑能使肺扩张，人在笑时还会不自觉地进行深呼吸，清理呼吸道，使呼吸通畅，扩大肺活量，改善肺功能。平时在户外或家里，可以伸开双臂，尽量扩张胸部，然后用腹部带动来呼吸，能增加肺容量；或者快速吸满一口气，呼气时慢慢“吹”出，让空气在肺里停留时间长一些，让肺部气体交换更充分。

肺气虚则易生悲忧之情绪，易心烦意乱、抑郁、易怒，需注意调节，做到内心宁静，心情舒畅，切忌悲忧伤感，还应收敛神气，以适应秋天容平之气。

最简单的养肺法：一杯热水

秋季伤肺的主要原因是“燥”，因此养肺的重点便是“润”，可用直接吸入水蒸气的办法使肺脏得到滋润。

方法很简单：将热水倒入茶杯中，用鼻子对准茶杯吸入水蒸气，每次10分钟左右，可早晚各1次。除此之外，每天保证喝水2000毫升。

最神奇的养肺法：八段锦

立秋，是开展各种运动锻炼的好时期。运动量不宜过大，宜选择轻松平缓的项目，如八段锦、站桩、拉筋、快走、慢跑等。

其中，八段锦第二式左右开弓似射雕，通过一套拉弓射箭的动作，扩胸宣肺气、刺激肺经大肠经、刺激膏盲穴，起到养肺护肺，缓解疼痛，强健下肢等作用。对慢性肺部疾病、肩周炎、下肢无力有一定防治作用。

最美味的养肺法：白色食物

中医理论中，白色食物入肺经，如银耳、莲藕、白萝卜、山药、梨、莲子、荸荠、百合等都是清热生津、滋阴润肺食物。此时可以通过食疗达到生津润肺、补益肺气之功，推荐几款养生汤：

雪梨银耳糖水（润肺宁神）：雪梨1个、银耳30克、莲子20克、冰糖适量。

百合杏仁赤豆粥（清肺火）：百合10克，杏仁6克，赤小豆60克，白糖少许。

枇杷梨皮川贝饮（润肺止咳）：枇杷叶15克，鲜梨皮15克，川贝10克。以水煎煮取汁去渣代茶饮。适用于肺热，口干咳嗽者。

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