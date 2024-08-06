立秋将至 中医专家推荐这样养生

人民网北京8月6日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍时令节气与健康有关情况，并回答记者提问。

会上，北京中医药大学东直门医院主任中医师龚燕冰表示，马上立秋，早晚的风虽有一些凉意，但是白天还是很闷热，这和立秋时段还在伏天有关系，所以这个时候说“秋燥”还有点早。此时，除了要避免凉风的侵袭，还要继续防暑祛湿，要兼顾祛湿和祛寒。

为此，龚燕冰推荐一款代茶饮，即陈皮姜茶。陈皮有健脾、祛湿兼理气的作用，生姜有解表散寒、温胃止呕、温肺止咳的作用，可以各取3至6克泡水喝。

“立秋过后的一段时间，可能会出现肺燥，比如口干、咽干等。”龚燕冰说，中医认为五色对五脏，燥邪是伤肺的，白色入肺，这时可以进食一些白色的食物，有滋阴润燥的功效，比如百合、梨、银耳等。 如果出现感冒的症状，比如流鼻涕、咽痛等，可以揉按列缺穴，会起到宣肺解表、温经通络的作用。

龚燕冰表示，在起居方面，立秋时节白天越来越短，夜晚越来越长，《黄帝内经》中提倡顺应天时“早卧早起”，等到了冬天，夜晚会更长，提倡的是“早卧晚起”。提倡早睡，是顺应秋季收敛的特性，早起是为了防止收敛得太过，帮助阳气的生发。