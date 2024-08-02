深圳正式开通线上医保购药 美团买药已实现全城覆盖

8月1日，深圳市医保局宣布，正式开通线上医保个人账户购药服务。目前，该服务已覆盖全市400余家药店。从线上下单买药到医保个账支付再到外卖配送到家，“即买即得”的医保购药新选择将给深圳市民带来更多便利。

据了解，作为首批获准开通线上医保买药服务的平台之一，美团买药联合海王星辰、叮当快药等连锁品牌，快速拓展服务规模，已实现深圳全城覆盖。深圳市参保人员在美团买药选购药品时，认准带有蓝色“医保个账”标签的药品，提交订单后选择“医保支付”，就可以轻松实现医保买药。

外卖买药医保支付 便民服务再提级

“前几天听说深圳要开通线上医保买药，没想到这么快就实现了。”家住在深圳宝安区的徐女士表示，线上医保买药给有老人孩子的家庭提供了极大方便，也进一步降低了家庭购药的负担。

像徐女士这样的市民不在少数，线上购药兼具便利性、多样性及专业性，已经成为越来越多人首选的购药方式。美团买药数据显示，2023年美团买药深圳本地即时零售交易增速同比增长超50%，深圳地区用户线上买药趋势加速发展。伴随线上医保买药服务的开通，深圳医保跑出了数字化便民“加速度”。

“美团买药从7月底开始进行服务测试，测试首日深圳医保关键词搜索量环比增长超3倍。”美团买药相关负责人透露，测试期收到不少用户关于扩大覆盖范围的反馈。从平台消费数据和用户反馈可以看出，市民对线上医保购药这一创新举措的关注和认可。

通过体验不难发现，线上医保买药与常规买药流程基本一致，在支付环节增加了“医保支付”的选项。具体而言，深圳市参保人员在美团App首页点击“看病买药”，像平时买药一样搜索自己想要的药品或对应病症，就可以看到附近支持医保个账支付的药店及推荐药品。下单时，认准带有蓝色“医保个账”标签的药品，还可以根据价格和距离进一步筛选。提交订单后选择“医保支付”，随后会跳转至微信医保小程序页面进行医保电子凭证线上授权，授权完成即可使用医保个人账户余额支付。下单完成后，美团买药骑手会在规定时间内送药到家。

24小时药店占比超八成 夏季家庭常备药需求较高

据了解，深圳线上医保购药品类为医保目录内非处方（OTC）药品。药品费用由医保个人账户支付，配送费和包装费由个人现金支付。美团买药平台显示，大部分感冒用药、皮肤用药、胃肠用药、维矿用药等家庭常备药都可以使用医保个人账户支付。

近期，深圳天气进入“高温蒸煮”模式，一些夏季常用药也成为线上医保购药的热销品类。“从测试期医保买药数据来看，夏季常用的防暑药品、皮肤用药及肠胃药等销量都比较靠前。” 美团买药相关负责人表示，深圳超过八成的线上医保买药门店都支持24小时送药上门，外卖医保买药给高温季身体不适不便出门的人提供了很大便利。

海王星辰健康药房相关负责人也表示：“线上医保买药便民惠民，海王星辰始终积极响应，助力提升社区居民健康服务水平。目前，海王星辰在北上广深等地的连锁药店均在美团买药上开通了线上医保购药服务。”

据悉，美团买药已在深圳、北京、上海、广州、青岛、东莞、上饶等城市开通了线上医保买药服务，覆盖国大药房、益丰大药房、海王星辰健康药房、第一医药、叮当快药、高济健康等数十家连锁品牌。后续美团买药还将与各地连锁及有关部门紧密合作，不断扩大覆盖范围，丰富药品种类，为用户提供更便捷的线上医保购药服务。