北京儿童医院脊柱健康夏令营开营

暑假期间，北京儿童医院骨科迎来了就诊高峰，尤其是出现了不少弯腰驼背的“小罗锅”。研究显示，近年来，我国青少年脊柱侧弯发病呈低龄化趋势，已经是威胁我国中小学生健康的第三大“杀手”。为提高公众对儿童脊柱健康的认知、帮助脊柱侧弯患儿提高治疗效果，近期，北京儿童医院骨科举办了第八届脊柱健康夏令营。

7月27日下午，位于大兴区庞各庄镇的北京儿童医院培训中心教室内，20多名孩子躺在各自的健身垫上，在专业教练的指导下认真练习着康复动作要领。这些孩子多为青春期女孩，患有不同程度的脊柱侧弯。

10岁的陈依依（化名）是夏令营里的一员，在妈妈许女士的陪同下一起参加课程学习。许女士说，6月依依在北京儿童医院检查发现，她的脊柱侧弯已经有12度。医生表示，通过有效运动就可以很好地改善。为了增加康复知识、持续帮助孩子改善体态，得知儿童医院骨科要举办这个夏令营，许女士毫不犹豫地带着孩子来了。

在为期5天4晚的夏令营里，来自北京儿童医院骨科、精神心理科、临床营养科的专家们分别授课，为家长和孩子讲解脊柱知识、支具使用、心理健康、营养健康等课程，其间还会穿插有针对性的运动锻炼，每个孩子都能得到专家一对一的评估指导。

北京儿童医院骨科名誉主任、中华医学会小儿外科分会小儿骨科学组组长张学军介绍，参加过夏令营的孩子治疗效果明显比普通门诊就诊的孩子效果要好。而且这些年参与人数越来越多，也说明家长对孩子的脊柱健康越来越重视。

据介绍，脊柱侧弯大多发生在青春前期，不仅会导致孩子姿势不正、双肩不等高等，影响形体美观，而且可能随着脊柱变形、压迫，进而影响心肺功能以及内脏系统，甚至累及脊髓，造成瘫痪，还会影响孩子的寿命。此外，脊柱侧弯带来的形体问题还可能导致孩子心情抑郁、自卑，害怕与人交往，影响其学业和正常生活。

针对脊柱侧弯的治疗，张学军表示：“我们强调非必要不手术，在医学上，一般以45度为界作为手术指征。如果弯度在45度以内，系统、规范的保守治疗可以取得良好的效果，包括采取有效的锻炼或佩戴支具。如果脊柱的弯度超过45度，就需要及时进行手术治疗。最关键的是要早发现、早诊断、早治疗。越早发现，弯度越低，治疗的效果会越好，如果家长和孩子能积极配合治疗，孩子的脊柱完全可以恢复到正常体态。”

张学军还说，青少年脊柱侧弯在初期没有明显症状，但是家长可以通过观察孩子的领口正不正、两侧肩膀的高低状况来判断。同时，家长可以在孩子洗澡的时候留意孩子的身体状态，查看其双肩高低，看看前胸、后背发育是否对称，有没有驼背现象。平时也要留意孩子的坐姿、站姿有没有不对劲。一旦发现异常，应尽早带孩子前往正规医院就诊。

文/本报记者 蒋若静 实习生 刘程

摄影/本报记者 袁艺