广西实施“护佑银龄健康工程”

本报南宁8月1日电 （记者庞革平）近日，广西壮族自治区卫生健康委、发展改革委等10部门联合印发《广西护佑银龄健康工程三年实施方案（2024—2026年）》（以下简称《方案》），完善老年人健康支撑体系，以满足老年人健康服务需求为导向，补齐老年健康服务短板弱项，持续提高全区老年人健康水平。

《方案》提出，加强老年人健康管理，扩大家庭医生签约服务供给，开展老年人心理关爱项目。广西将实施老年健康促进行动，开展老年人认知功能筛查。实施老年口腔健康行动，提升基层开展口腔预防保健医疗服务能力。建立健全老年人突发公共卫生事件应急处置机制和预案，加强老年结核病等重大传染病防控。此外，针对老年人医疗服务供给，广西将推动二级及以上医院通过转型、新建或扩建等多种方式，积极发展老年医院、康复医院、护理院等接续性医疗机构，加强老年医学临床重点专科和二级及以上综合性医院老年医学科建设。

《方案》提出，充分发挥康复医疗作用。鼓励二级及以上综合医院设立康复医学科，支持社会资本举办规模化、连锁化的康复护理机构。开展中医特色老年人康复服务，创新多元化老年护理服务模式，按需分类为老年人提供多层次的机构护理、社区护理和居家医疗护理服务。此外，广西将合理布局医养服务网络，逐步建立以老年医院、综合医院老年医学科为引领，基层医疗卫生机构、康复医院、护理院、符合条件的养老机构为支撑，家庭医生团队和乡村医生为网底的医养服务网络，推动医养结合服务设施规范化、标准化建设，发展智慧健康养老服务。

《 人民日报 》（ 2024年08月02日 15 版）