为中医药文化的传播作出贡献（国际论坛）

越来越多人通过中医药了解中华文化，对中国这片土地以及中国人民的生活产生了浓厚兴趣。中医药搭建了国与国、文化与文化之间沟通对话的桥梁

我非常荣幸地获得了2023年度中国政府友谊奖。这是一项极高的荣誉，是对德国魁茨汀医院在中医药领域数十年如一日工作的认可与褒奖。在此我要感谢中国合作伙伴——北京中医药大学及其附属医院和在魁茨汀医院工作过的中国同事们。如果没有他们，医院难以取得今天的成绩。

1991年，德国第一家中医院——魁茨汀医院正式成立。从那时起，我一直担任医院负责人。经过北京中医药大学与德国施道丁格尔集团30多年的不懈努力，魁茨汀医院如今已经成为在中国以外开展中医药医疗服务、人才培养、科学研究、文化传播的成功案例。通过同中国伙伴的长期合作，魁茨汀医院为减轻德国患者病痛、增进德中人民友谊作出了贡献。

中医药是中华民族的伟大创造，是中国古代科学的瑰宝。我的父亲在魁茨汀医院成立之前就受益于中医治疗，因此我很早就有机会接触传统中医药以及与之密不可分的中华文化。因为工作关系，我经常前往中国，对中国和中华文化的理解不断加深。当前，越来越多人通过中医药了解中华文化，对中国这片土地以及中国人民的生活产生了浓厚兴趣。中医药搭建了国与国、文化与文化之间沟通对话的桥梁。近年来，中医药在德国的受欢迎程度大幅提升。中医医生在这一过程中发挥了重要作用——患者在接受中医治疗过程中，普遍感觉自己得到了更好的医疗服务，与医生建立了良好关系。

开展国际合作对于进一步传播中医药文化非常必要，有助于让越来越多国家的民众意识到中医药的重要价值。魁茨汀医院积极搭建国际合作平台，与北京中医药大学、慕尼黑工业大学以及代根多夫应用技术大学建立长期合作，在中医药国际化方面进行了有益尝试，得到了越来越多关注。2008年，魁茨汀医院获得了中医药领域的殊荣——世界中医药学会联合会颁发的“中医药国际贡献奖”。2018年12月，中国国家中医药国际合作专项中国—德国中医药中心（魁茨汀）项目落地魁茨汀医院。

高水平的中医药科研及标准化建设是实现中医药现代化和促进中医药发展的重要课题，对提高临床疗效、开展国际交流与合作、加强人才培养等都至关重要。中国国家中医药管理局对此提供了有力支持。魁茨汀医院和北京中医药大学、世界中医药学会联合会等加强合作，在这些方面开展了大量工作，为促进中医药文化国际传播做出了积极努力。

获得中国政府友谊奖是一种激励。我个人及整个团队未来将与中国合作伙伴一起继续致力于弘扬中医药文化，使之更好造福全球民众。

（作者为北京中医药大学德国魁茨汀医院总经理）

《 人民日报 》（ 2024年08月02日 03 版）