重视人才培养 加强泌尿肿瘤领域中青年医生队伍建设

近日，第四届“人民好医生·金山茶花计划”泌尿肿瘤领域学术座谈在线上举行。本次座谈上，参与专家为提升我国泌尿肿瘤防治工作建言献策，提出应加强人才队伍建设，加大培养泌尿肿瘤领域优秀中青年专家力度。

“在我国泌尿肿瘤研究与治疗领域，前列腺癌、膀胱癌和肾癌三大肿瘤都获得了一定程度上的突破，这些成就离不开各专科中青年专家的不懈努力和贡献。”北京大学泌尿外科研究所所长、北京大学医学部泌尿外科学系主任周利群认为，中青年专家不仅是泌尿肿瘤领域发展的中流砥柱，是临床事业的希望和未来，也是推动学术不断创新、科研成果不断落地的重要力量。

“今天这场学术座谈是对泌尿肿瘤研究的深入探索，也是对青年人才的热切关注。我们通过‘人民好医生·金山茶花计划’这一平台，看到了众多优秀的中青年专家的工作成果，也期待今年的金山茶花计划能够激励更多泌尿肿瘤领域的中青年专家不断成长，为学科高质量发展注入新的活力。”周利群对泌尿肿瘤领域人才培养工作提出了新的期待。

在本次学术座谈上，专家们也鼓励泌尿肿瘤领域的中青年医师要不断实现肿瘤诊疗理念和实践的新突破，不断成长、持续接力，为我国健康事业作出应有贡献。

据了解，人民好医生客户端将建立“金山茶花计划·临床科研创新中青年专家库”，为中青年医务工作者提供学术交流服务，从而进一步促进肿瘤领域人才梯队建设，助力肿瘤防治工作高质量发展，惠及广大患者。