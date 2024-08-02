斑块逆转关键在控制胆固醇（名医讲堂）

心血管疾病致死率高，很大一部分原因在于血管里的“斑块”。假如没有斑块，心梗、脑梗的发生风险会大大降低。那么，斑块可能逆转，甚至彻底消失吗？答案是可以的。

斑块逆转的关键是控制胆固醇。生活中，不少人分不清斑块、血栓、胆固醇和血脂的关系。

简单来说，血脂包括胆固醇和甘油三酯，其中胆固醇是形成斑块的主要原料。当斑块在血管壁上慢慢长大，超过管腔的50%，血流会明显受阻，斑块脱落的概率大大增加。斑块破裂会引发凝血机制，形成血栓。有些血栓随着血液流动，将某处血管堵死，就出现了心梗、脑梗等事件。

颈动脉位置浅表，检查方便，是反映全身动脉状况的一个窗口。如果颈动脉出现粥样斑块，往往提示全身其他动脉也可能存在狭窄。但是不用惊慌，现在通过有效的降脂治疗和生活方式的改善来控制低密度脂蛋白胆固醇，可以降低动脉血栓的发生，自然也就能降低心梗和脑梗的发生风险。

目前，《中国血脂管理指南（2023年）》所规定或要求的低密度脂蛋白胆固醇治疗目标，是该指标要小于1.8毫摩尔每升，甚至到1.4毫摩尔每升。

斑块逆转需要时间，既往研究提示，通过有效治疗，斑块逆转时间可能需要1—2年，这个过程还需要密切观察。

随着年龄增长，动脉斑块形成的风险也会增加。研究显示，60岁以上人群中，70%的人有斑块。而且，随着不良生活方式的常态化，越来越多的年轻人也开始出现斑块。

要实现真正的斑块逆转，关键在两个方面：调整生活方式和药物治疗。

调整生活方式，适当运动不可少。研究发现，每天快走7000步以上者，与每天步行不到7000步者相比，斑块逆转更明显。未发生冠心病的人群，增加高强度间歇训练可减缓冠状动脉病变进展，并可缩小斑块体积。

常见的高强度间歇运动有原地高抬腿跑、原地开合跳、深蹲跳、两脚交替箭步蹲、深蹲、平板支撑等。运动时，每组动作做1分钟，间歇20秒，做两三组循环后再换另一组动作，每次坚持训练10—20分钟，心率要达到最大心率的80%。

控制好饮食，不吃油腻、不吃糖，饮食的控制和调整非常关键。还要戒烟戒酒，保证足够睡眠。

有效的药物治疗也很重要。用药方案需结合患者血管的狭窄程度、有无高血压和糖尿病、胆固醇水平等综合考虑。

临床上，大多数患者尚未发生过心脑血管疾病，同时血脂也处于正常水平，但是检查发现颈动脉斑块，这时候需要评估颈动脉斑块的风险。一般来说，当斑块引起颈动脉狭窄超过50%，或者检查发现属于易损斑块，建议患者使用降脂药物治疗来稳定斑块。对于已经发生过冠心病、脑梗等心脑血管疾病的人群，出现颈动脉斑块，这属于心血管二级预防。这一人群无论血脂是否异常，斑块大小如何，都需要应用降脂药物预防心脑血管疾病复发。

这里提到的降脂药物治疗，是以他汀类药物为主的治疗，对于颈动脉易损斑块或者中、重度狭窄患者，他汀类药物可以缩小颈动脉斑块体积，稳定斑块，降低心脑血管事件风险，患者应该坚持长期服用。如果他汀类药物单药治疗血脂仍不能达标，可以联用胆固醇吸收抑制剂依折麦布，或者注射阻止胆固醇合成的PCSK9抑制剂。

斑块逆转是防治不良心血管事件主要目标之一。斑块逆转是一个动态过程，长期维持健康的生活方式非常重要，可有效防止病情反弹。

（作者为北京大学人民医院心血管内科主任医师）

《 人民日报 》（ 2024年08月02日 19 版）