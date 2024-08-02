让更多年轻人体验中医药文化魅力（无影灯）

学八段锦、品鉴膏方及养生方剂、制作香囊……近日，山东多地举办的中医药文化夜市让中医药文化再次“破圈”。从商家推出乌梅汤、养颜茶等中式健康茶饮，到中医药文化夜市提供中医特色技术体验，中医药文化正以更丰富的形式融入许多年轻人的生活。

让更多年轻人近距离接触和感受中医药文化的魅力，喜欢上中医药，有助于进一步把祖先留给我们的中医药宝贵财富继承好、发展好、利用好。今年2月，国家卫生健康委等部门联合印发《关于进一步加强新时代卫生健康文化建设的意见》，明确提出“推动中医药文化融入生产生活”“推动中医药文化加快从内容供给向产品供给转化”。结合年轻人的喜好，提供更丰富的中医药文化体验，不仅满足了人民群众日益增长的文化需求，也为中医药文化传播打开了新思路。

中医药产品和服务“圈粉”年轻人，反映出年轻人对中医药传统文化的认同。在中医院，刮痧、推拿、艾灸等特色门诊受到欢迎，一些年轻人来到中医院做肩颈理疗，缓解日常工作疲劳；社交媒体上，三伏天晒背、药草泡脚、食疗、太极拳、八段锦等话题热度不减，参与者不少是年轻人……当下，越来越多年轻人开始了解中医健康理念，这为中医药文化传播带来了契机。

中医药文化产品和服务推陈出新，也是中医药文化传承创新发展的必然要求。中医药不是抽象的理论和概念，而是源于丰富的临床和生活实践，其文化内涵也需要不断适应时代的发展和需求的变化。扩大中医药文化影响力，必须深入挖掘其文化内涵，对中医药进行时代化、大众化、创新性阐释。采用群众喜闻乐见、易于接受的参与形式和表达方式，推出一批品牌活动和优质产品，都有助于让中医药文化“潮”起来。

让中医药文化“潮”起来，要融合现代健康理念，推动其转化为人民群众自觉的健康行为和生活方式。这要求我们提供既能满足群众文化需求，又能增强人民精神力量的中医药文化产品和服务。比如，中医药文化“治未病”的防治理念、四季节气养生理念等具有独特优势，深入挖掘、用好这一独特优势，通过多种形式推出四季养生、康复理疗等中医药健康产品和服务，有利于激发人们了解中医药、热爱中医药的兴趣和热情，让大众在日常生活中感受其深厚文化内涵，自觉应用中医药理论知识。

推动中医药文化加快从内容供给向产品供给转化，还需要更多跨界融合的新尝试。一些地方推动中医药文化与旅游、教育、科技等产业深度融合，强化中医药文化传播和文化服务功能，让中医药文化焕发出更大活力。比如，通过“中医药+动漫”的传播形式，打造动漫IP和相关文创产品；将杏林书院、中医药文化体验场所与乡村、度假区等相结合，挖掘中医康养主题游线路……这样的探索令人欣喜，前景也值得期待。

一缕药香跨越古今、传承千年。推动中医药传承创新发展，大力弘扬中医药文化对于增强文化自信具有重要的支撑作用。坚持守正创新，在尊重和保护传统中医药文化的基础上，积极适应现代社会的需求，让中医药文化跟上年轻人的生活节奏，与潮流共舞，相信越来越多年轻人会更加喜爱中医药文化。

《 人民日报 》（ 2024年08月02日 19 版）