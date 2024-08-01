国家医疗保障局：居民医保一直坚持权责对等原则

人民网北京8月1日电 （陈子源）今天，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》有关情况，并答记者问。

会上，国家医疗保障局待遇保障司司长樊卫东介绍，居民医保一直坚持权责对等原则，城乡居民只要按规定缴费参加居民医保，即可享受相应待遇，包括住院医疗、普通门诊、门诊慢性病、门诊特殊疾病、大病保险、糖尿病、高血压用药保障以及生育医疗等多方面保障。

樊卫东表示，居民医保可被简要概括为“四个保”。

保住院：全国政策范围内住院医疗费用基金支付比例达到70%左右，基金的年度最高支付限额能达当地居民年人均可支配收入的6倍左右。

保门诊：普通门诊、门诊慢性病、特殊疾病以及高血压、糖尿病门诊用药均可保障。“两病”门诊用药保障机制目前已惠及1.8亿患者，减轻用药负担860亿元。

保大病：参保人无需另行缴费即可享受城乡居民大病保险待遇。参保人患病住院后发生的高额医疗费支出，通过基本医疗保险报销后，个人自付费用还可以通过大病保险进一步保障。

保生育：生育医疗费用待遇保障持续加强，居民医保不仅保障参保人门诊和住院就医费用，对分娩等生育医疗费用也有保障，参保人生育分娩后可按照相关流程进行报销。