直播预告：暑期出行，请注意防治水土不服和中暑

暑假来临，不少家长都会在假期带孩子出游，每年暑假既是孩子的快乐时刻，也是各种疾病的高发期，最常见的就是“水土不服”和中暑。

8月2日15:00至16:00，中日友好医院中医脾胃病科副主任、主任医师张喆将做客“人民好医生”科普直播间，就暑期出行如何做好健康防护等相关科普知识进行交流分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介:

张喆，中日友好医院中医脾胃病科副主任、主任医师，硕士生导师。兼任中华中医药学会脾胃病分会委员，中华中医药学会肝胆病分会委员，中国中西医结合学会养生专业委员会委员，中国中西医结合学会消化专业委员会青年委员等。擅长诊疗反流性食管炎、消化性溃疡、习惯性便秘、溃疡性结肠炎、急性胰腺炎、脂肪肝、消化道肿瘤围手术期相关疾病。

如何收看：

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