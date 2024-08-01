“劳动防暑节”关爱行动走进首都机场安保公司

隆暑盛气，骄阳似火。夏日诉说着生活的热烈与美好，也为户外工作者们带来“热情”的考验。为保障航空暑运正常，北京首都机场航空安保有限公司的职工们在三伏酷暑中，奋战在安保一线。

为响应全国总工会号召，在人民健康“五进”关爱服务计划的基础上，人民健康联合中国职工发展基金会，发起了关爱高温下的劳动者专项计划之“劳动防暑节”。7月30日，“劳动防暑节”关爱行动走进北京首都机场航空安保有限公司，为这里的职工带来了形式多样的健康服务。本专项计划由国药太极公益支持。

“劳动防暑节”关爱行动走进北京首都机场航空安保有限公司

“尽管暑运期间航班量持续攀升，空防安全和运行保障工作多重压力叠加，但我们的职工队伍始终保持着高昂的斗志和敬业的精神。”北京首都机场航空安保有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席赵勇介绍说，首都机场安保公司有7000余名职工，为更好保障机场安保人员开展工作，确保首都国际机场和大兴机场的安全运行平稳有序，做好职工的健康保障尤为重要。“首都机场安保公司始终关注全体职工的身心健康。我们将进一步深化关爱举措，建设多维立体的关爱体系，为大家创造更加安全、健康、舒适的工作环境”。

“机场职工是空防安全的主力军，我们向高温环境下坚守一线的机场安保人员致敬、致谢！”国药太极营管中心品类总监李禄年说。在此次“劳动防暑节”上，国药太极为首都机场安保公司的职工们送来了3000份防暑关爱包。据李禄年介绍，国药太极长期积极践行央企责任，开展抗洪抢险、地震救灾、关爱高温作业职工等多项公益行动，“劳动最光荣，防暑要保障，我们希望与奋斗在户外高温前线的职工站在一起，把‘清凉’关爱切实送到大家身边”。他说，作为国药集团现代中药板块的组成部分，国药太极致力于传承发扬中医药文化，并将中医药文化融入研发之中，与清凉防暑等实际需求结合，更好为群众的美好生活助力。

本次行动上，派发了3000份劳动防暑包

在首都医科大学附属北京医院急诊科主任医师、国际医疗部主任杨军看来，在高温高湿的环境下，加强户外作业职工的防暑管理，是企业开展职工关爱工作的“必选项”，也是员工做好个人健康管理的“必答题”。“一方面，建议企业储备防暑降温的药品，并常备一些清凉的水果和饮品，随时帮助有需要的职工缓解酷暑炎热所带来的疲惫，降低中暑的风险。另一方面，职工也要增强自身健康防护的意识，在高温天气下如果觉察到身体不适，切记不要硬抗，要及时与同事沟通或去医务室寻求帮助”。

“开展职工健康关怀工作，要立足职工所盼所需，顾及细枝末节，从身体、心理、工作环境等多方面将关爱落在实处。”北京首都机场航空安保有限公司大兴机场分公司工会主席于增军谈到，首都机场安保公司结合健康体检、心理健康宣导、人文关怀等多维实际需求，打造了一系列“凝心工程”：“为从容应对炎炎夏季，我们践行清凉度夏、健康度夏的理念，对室外高温岗位实行轮换作业，通过调整职工在岗工作时间，减少职工高温时段室外作业时长。同时配备足量降温物资，为职工配发防晒用品和防暑药品，还打造‘流动清凉驿站’，确保室外岗位职工可以及时获得饮用水、绿豆汤等降暑饮品。”

北京首都机场航空安保有限公司飞行区安检部监护员唐文亮肩负着T1、T2远机位区域进出港航班保障任务，站在露天机坪感受50多度高温的“拥抱”，让他切身意识到做好高温防暑的健康意义。“本次关爱行动，帮助我了解到高温环境下如何正确、快速地调节身体机能，避免发生中暑；特别是专家现场传授的急救安全知识，让我学会在关键时刻如何及时采取有效措施救助自己和身边人”。唐文亮希望未来会有专业的体能训练和康复指导，以及有针对性的心理健康辅导走进公司，“一来帮助大家缓解因户外久站导致的身体疲劳及损伤，二来调整因机坪工作压力产生的焦虑、烦躁等情绪，从而保持健康良好的工作状态。”