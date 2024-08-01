爱眼护眼 “一老一小”人群要格外重视

随着电子产品的普及与生活节奏的加快，越来越多的人出现眼部不适、眼睛干涩，视力模糊等症状，影响人们工作和生活，眼健康问题日益受到社会关注。

近日，北京协和医院眼科主任医师陈有信与北京医院眼科首席专家戴虹在做客人民健康《全民爱眼共筑睛彩》系列科普直播访谈时表示，眼部疾病已成为不容忽视的健康问题，尤其是“一老一小”人群，应及时关注眼部健康，主动学习眼部疾病科普知识，学会如何提早预防并定期进行眼部检查。

“一老一小”眼健康问题要重视

在眼部疾病的患病人群中，老年人和青少年属于高发人群。近年来，“一老一小”的眼健康越来越受到重视，青少年近视问题更成为了社会各界关心的热点和痛点。户外活动时间严重不足、长时间近距离用眼负担过重，以及过多过早接触使用电子产品等原因，都间接导致了青少年近视低龄化、重度化。若不及时进行科学预防，严重者会发展成病理性近视，视力将受到更加严重的损伤。

谈起眼健康，戴虹认为，当前，对于青少年来说，最主要的问题是近视，青少年的近视人数已达到半数以上。而老年人的眼部疾病相较青少年复杂得多，有年龄相关的退行性病变，如老年性黄斑变性、老年性白内障等；有和全身疾病相关的，如糖尿病引起的眼病；有高血压引起的视网膜血管堵塞；还有一些眼睛本身的疾病，如干眼症、青光眼等。

“病理性近视是青少年或者是青年引起失明或者致盲或者低视力主要的原因之一。此外，老年性黄斑变性和白内障会随着年龄的增加而不断加重，严重者可能会出现失明。”戴虹说，因此，我们要注意眼部疾病的早期防治、早期治疗，减少眼部疾病发生的概率及可能发生的损伤。

爱护眼部健康要注意预防先行

在日常生活中，很多人并不重视近视预防和治疗，当近视发展到一定程度时，对眼底的损伤加重，病情将不可逆。在医学上，以糖尿病眼底并发症、高血压眼底并发症、高度近视黄斑变性及老年性黄斑变性为代表的眼部病症，被统称为慢性眼底疾病。此类眼疾一旦发展到视网膜受损，便不能恢复也不可逆。

关注眼部健康，通过科学的眼部护理和健康的用眼习惯，可以有效预防眼科疾病。“预防是最重要的，这需要人们了解引起眼部疾病的发病机制和危险因素有哪些。”陈有信说，如黄斑病变，一般分为先天性、炎症性、代谢相关性和年龄相关性等。其中，代谢相关性包括糖尿病、高血压等代谢相关的疾病对黄斑的影响。年龄相关性则是随着人体的衰老，慢慢地黄斑区形成玻璃膜疣，造成黄斑病变。随着老龄化社会的发展，黄斑病变的患者数量也在逐渐增加。

患有基础病的人群，如糖尿病患者，在日常饮食方面应尽量避免食用糖类产品，适度食用优质蛋白，有助于稳定血糖，平衡身体机能。青少年群体在用眼时要避免长时间紧盯电子产品，若出现眼部疲劳、模糊等情况时，可适当眺望远方或定时休息，放松调节眼睛肌肉。大家也可定期去往正规眼科医院进行眼部检查，及早发现问题，有针对性地防控眼部疾病。

技术不断突破 眼科诊疗正全面提升

“近年来，黄斑病变等眼部疾病的治疗手段在与时俱进。尤其是抗VEGF治疗的出现，让黄斑病变的治疗有了新希望。”陈有信认为，以往的患者用药仅能延缓视力的下降，当前新疗法的出现，让患者视力的提高成为可能。“当然前提是规律治疗、规律随访”。陈有信说。

戴虹同样认为，科技的发展给眼部疾病的治疗带来了很多的期待，而且期待越来越多，方法也越来越多。如老年性黄斑变性可以用抗VEGF治疗、遗传性疾病可以通过基因治疗、芯片技术帮助眼盲患者恢复一定的视力等。同时，检查手段的丰富，使得病变在早期阶段就有可能被发现，这为医生和患者都提供了一个更好的治疗时机。此外，人工智能也在从三个方面提升眼部疾病的诊疗，一是辅助即辅助医务人员的诊疗工作；二是提高即提高综合诊疗水平；三是创新即创新诊疗的手段和技术，通过大数据的应用，让诊断更精准、治疗更有效。

“眼底一张照，健康都知道。”陈有信说，当前，我们正进入人工智能的时代。如在机器人手术层面，人工智能就有很好的“用武之地”，因为相较于人类手术时会出现的手抖，机器人在眼部手术方面的稳定性更好。此外，人工智能在眼部疾病诊断方面，也将不断助力基层诊断水平的提升。