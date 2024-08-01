世界母乳喂养周：哺乳期妇女如何科学饮食？专家解答

2024年8月1至7日是第33个世界母乳喂养周。今年的活动主题为“支持母乳喂养，共建生育友好”。哺乳期妇女应该怎么吃？饮食对母乳有什么影响？为此，人民网采访了深圳市龙华区人民医院临床营养科主任医师刘晓军。

刘晓军介绍，哺乳期妇女既要分泌乳汁、哺育婴儿，还需要逐步补偿妊娠、分娩时的营养素损耗并促进各器官、系统功能的恢复，因此比非哺乳的妇女需要更多营养。哺乳期妇女的日常饮食，应做到食物多样不过量，保证优质蛋白质、富含维生素和矿物质的食物摄入。每天膳食应包括谷薯类（包括全谷物）、蔬菜水果类、畜禽鱼蛋奶类、大豆坚果类等食物。可以通过选择小份食物、同类食物互换、粗细搭配、荤素双拼、色彩多样的方法，达到食物多样化。此外，可适量增加富含优质蛋白质及维生素A的动物性食物和海产品，选用碘盐，合理补充维生素D。

刘晓军强调，哺乳期妇女应少喝浓茶和咖啡，其所含有的咖啡因可能会影响新生儿神经系统的发育；禁烟酒，烟草中的尼古丁和酒精会通过乳汁进入新生儿体内，影响新生儿睡眠甚至神经和运动系统的发育。

“对于营养状况良好的哺乳期妇女，乳汁中营养素含量相对稳定，其膳食状况一般不会明显影响乳汁中营养素含量。”刘晓军指出，一些人认为多吃肉、喝浓汤能增加泌乳量，其实是不准确的。哺乳期妇女水分流失多，应多喝饮用水补充，而不是浓汤。餐前喝太多汤，反而会减少其他食物的摄入，影响营养吸收。同时，又浓又油的汤还会影响乳母食欲、引起婴儿脂肪消化不良性腹泻。

刘晓军提示，母乳喂养是健康生殖的重要阶段，有助于减少体重滞留，改善新陈代谢。哺乳期妇女还应随哺乳期的进程选择适宜的有助于生殖器官和身体恢复的活动和运动，调整生活节奏，积极休息，充足睡眠，以促进乳汁分泌和产后恢复。