直播预告：高温下，户外工作者如何科学防暑？

正值炎炎夏日，高温天气持续，但是一些户外工作者依然头顶烈日，坚守自己的岗位。除调整高温期间的作业时间，避开中午高温时段进行户外作业，实行错时作业制度外，还需要注意哪些方面？

7月31日15:00，首都医科大学附属北京朝阳医院急诊科主任医师杨军将做客“人民好医生”科普直播间，来聊聊夏季户外工作者如何科学有效预防中暑，让他们在这个夏天，健康工作，清凉度夏。

专家介绍：

杨军，急诊医学博士，主任医师，北京朝阳医院国际医疗部副主任。以第一作者及通讯作者发表SCI 论著11篇，中文核心期刊文章23篇。获得“2019年北京市医管局优秀共产党员”“2022年石景山区优秀医师”“第五届人民名医-青年新锐”和北京市健康科普专家等。

中华医学会急诊医学分会第十届委员会青年学组委员，中国医师协会急诊医师分会急诊危重病学组委员，北京急诊医学学会危重症分会委员，中国医学救援协会灾害救援分会第二届理事会常务理事，中国医药教育协会转化医学专业委员会委员，首都医科大学附属北京朝阳医院急诊医学临床研究中心工作秘书，中国急危重症大数据委员会工作秘书。

擅长：从事急诊重症专业工作二十二年，在心肺复苏、脓毒症救治等领域具有较丰富的经验。

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