直播预告：维护良好的情绪和生物节律 守护暑期儿童青少年心理健康

近年来，青少年心理健康问题逐渐成为社会关注的热点。青少年的心理发育不仅关系到其自身的健康、学业、社交能力和发展潜能，还会给家庭、社会带来全面且深远的影响。

在暑期生活中，哪些日常行为习惯会对孩子的心理健康产生影响？可以从哪些方面形成健康的生物节律调节青少年情绪？2024年8月1日14:00，北京回龙观医院党委书记、主任医师杨甫德将做客“人民好医生”科普直播间，共同就暑期青少年情绪调节的相关话题进行探讨，欢迎大家准时收看！

专家介绍

杨甫德，北京回龙观医院党委书记，北京心理危机研究与干预中心主任。北京市登峰人才，国家药物临床试验机构主任，北京高校大学生心理危机预防与干预指导中心主任，世界卫生组织心理危机研究与培训合作中心主任，国家卫健委突发事件卫生应急心理救援组副组长，海峡两岸医药卫生交流协会精神卫生和精神病学专业委员会第二届主任委员，中国医院协会精神病院管理分会副主任委员，中国医师协会精神科医师分会副会长，《中华精神科杂志》副主编，《中华行为医学与脑科学杂志》副总编辑。

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