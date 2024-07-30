健康企业建设观摩推进会在辽宁沈阳举办

携手同创健康企业，砥砺共筑健康中国。7月25日至26日，由通用技术集团、国家电网公司共同主办的健康企业建设观摩推进会在辽宁沈阳举办。大会聚焦中国健康企业建设，观摩示范样板、交流研究成果、分享实践经验、探讨优化策略，旨在动员社会各界，关注职工身心健康和企业可持续发展，促进全民健康，助力健康中国建设。

会议现场（受访者供图）

国家卫生健康委员会副主任李斌表示，健康企业建设作为职业健康保护行动的重要措施，是健康中国行动在企业层面具体的实践和有效的举措，是践行大卫生、大健康理念，强化以人民健康为中心的工作理念和服务方式。国家卫健委广泛深入开展健康企业建设，组织开展了三批健康企业优秀案例的征集和评选工作，截至2023年，全国已经建设了近1.9万家健康企业，推动企业不断提高职业健康的管理水平和服务水平。未来，国家卫健委持续深入推动健康企业建设，坚持政府主导与调动企业职工的积极性相结合，形成维护和促进健康的强大合力，在共建过程中实现全民健康。

中华全国总工会书记处书记邹震在致辞中表示，中华全国总工会始终把推动职工健康工作、提升职工生活品质摆在重要位置。截至目前，全国各级工会已确定4396家企业作为提升职工生活品质试点单位，开展建设健康驿站、健康体检、心理服务、职业健康防治等一系列工作，多措并举促进职工身体健康。希望以本次大会为契机，学习借鉴企业优秀经验，发挥好企业主体责任，发挥医疗技术在助力健康企业建设的优势，健全管理服务体系，提升社会各界对职工健康、职工生活品质的关注度，以职工健康和美好生活助力劳动关系和谐稳定、促进企业高质量发展，进一步推进健康中国建设。

中华全国妇女联合会书记处书记宋莉表示，全国妇联作为党和政府联系妇女群众的桥梁纽带，始终高度重视包括广大女职工在内的妇女群众的健康，全力维护妇女健康权益。近年来，全国妇联参与制定健康企业建设规范，大力实施“健康中国 母亲行动”，广泛开展健康宣教和服务活动，取得了积极成效。未来，全国妇联将认真落实《“健康中国2030”规划纲要》，深入推进“健康中国 母亲行动”，指导各级妇联和企业女职工委员会广泛开展丰富多彩的妇女健康科普和健康服务工作，努力为包括女职工在内的广大妇女群众提升健康素养、维护健康权益创造条件、争取支持、做好服务。

辽宁省人民政府副省长靳国卫表示，辽宁省是爱国卫生运动的重要发源地，全省人均预期寿命、居民健康素养水平等健康指标优于全国平均水平。2019年以来，辽宁省已建设国家级健康企业16个，市区级健康企业424个。未来将以本次大会为契机，加快推进实施健康辽宁行动，率先推广健康企业建设标准应用，全面加大健康企业的建设力度，大幅提升健康企业覆盖率，为健康中国建设贡献更多的辽宁力量。

通用技术集团副总经理姚建红表示，近年来，通用技术集团围绕健康企业建设开展了一系列探索，实现线上到线下，乡村、高原、境外等边远地区的全覆盖，实现从医疗到健康、康复、养老的全覆盖。希望未来能与社会各界携手共进，把健康企业建设推向深入，为保障人民生命安全和身体健康、建设“健康中国”、实现中国式现代化作出新的更大贡献。

在大会报告环节，国家发展和改革委员会社会发展司原一级巡视员郝福庆以《关于健康中国的几点思考》为题作主旨报告，他呼吁，要从健康中国建设的战略性、长期性、综合性出发，抓好促进健康的主要着力点，深刻谋划卫生健康事业发展的各项工作，协同推进健康中国行动，不断推动国家卫生健康事业实现高质量发展。

通用技术集团以《中国通用技术集团健康企业建设创新实践》为题作主旨报告，阐述了通用技术集团在健康企业建设方面的探索和实践，从应用角度分享了新时代健康企业建设的新成果和新路径。

国家电网公司后勤保障部副主任冯向民作《践行健康中国战略，推进健康企业建设》主旨报告，分享了推动健康服务保障进基层、进班组、进一线，以健康企业建设实践推动企业高质量发展的“国网经验”。

7月26日下午，大会举办健康管理论坛，由来自中国健康管理协会、北师大心理学院、中国疾控中心、广州国家实验室、中科院心理所心理健康应用中心的知名专家及学者，以及来自通用技术健康管理公司、国网辽宁电力的企业代表分别围绕健康管理、心理管理、营养健康管理等前沿课题开展专题交流。

在“关爱员工健康”圆桌论坛环节，与会嘉宾分别以“职业人群健康管理”“职业心理与运动健康”为主题分享了健康企业建设的实践经验及最新学术成果，达成了一系列共识。

大会期间，与会嘉宾观摩了通用技术国中康健辽宁健康管理示范中心及国网沈阳供电公司健康驿站，详细了解了该中心打造健康企业建设示范基地的相关产品、服务及业务模式，以及健康企业建设在国网沈阳供电公司的创新实践。

健康企业建设作为“健康中国”战略目标的关键一环，对于实现全民健康覆盖、提升国民整体健康水平、推动社会和谐发展具有重要意义。据通用技术集团相关负责人介绍，近年来，集团聚焦医药医疗健康主业，目前医疗机构超过400家，已发展成为国内床位数量领先、网络覆盖全、全产业链特征明显的央企医疗集团。集团深耕企业职工医疗健康服务，不断创新发展模式，坚持科技创新引领智慧医疗，以辽宁电力为试点，全面布局“小通诊所”、打造健康驿站，摸索出具有通用技术特色可推广、可复制的企业健康服务模式。现已在全国建设运营“小通诊所”、健康驿站近千家，为解决医疗资源不均衡，实现医疗资源有效下沉发挥了积极作用。下一步，集团将不断提升完善医疗实体资源全国性覆盖和全方位布局，健全产学研协同创新体系，聚焦企业及职工需求，探索全方位、个性化、标准化的服务范式，打造健康企业建设新技术、新产品、新模式，全面构建全国性布局、全生命周期、全产业链条的健康企业服务生态，全力推动健康企业建设。

大会由中国健康管理协会、中国电力企业联合会、中国研究型医院学会、中国健康促进基金会、中国发展战略学研究会指导，由通用技术国中康健、国网辽宁电力、通用技术健管公司协办，来自卫生健康界、相关企业、大众媒体等单位的嘉宾和代表共计250余人在现场参加会议。