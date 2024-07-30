中药冰激凌要吃出“健康的味道”

近日，上海一家冰激凌店吸引年轻人大排长队，原因是该店推出多种药膳冰激凌，例如，薄荷西瓜霜、野菊开心果、烟熏乌梅、竹香茉莉、山楂佛手柑、川贝枇杷膏等，还有东北长白山人参、冬虫夏草作为加料。有的消费者表示，体会到了“一边吃冰激凌一边养生”的快乐，精准贴合年轻人“朋克养生”的真谛。但是也有不少网友表示质疑，中医不是不让吃冷饮吗，吃中药冰激凌的意义是什么？（7月29日《工人日报》）

近年来，中医药的多种养生方式广受年轻人追捧，例如在多地年轻人当中掀起了去中药房配酸梅汤的热潮。对此，有网友调侃道，“打败奶茶店的竟然是中药房”。此外，一些中医院推出的中药糕点和茶饮也很受欢迎，到中医院喝下午茶在一些城市成为一种时尚。不仅如此，以前老年人喜欢光顾的中医院推拿科，如今也挤满了年轻人。当下中药冰激凌走红，其实是中医药养生广受追捧的缩影和延续。

对于这类创新，社会应当以包容的心态来看待。年轻人热衷中式养生，“国潮”引领新“食”尚，不仅增加了食品种类，给年轻的消费者提供了更多选择，而且对于弘扬中医药文化也大有好处。这类新现象应该得到更多的肯定和鼓励，也期待中医药与食品的结合，能够产生更多优质的创意性产品。

但也要看到，中医药毕竟具有很强的专业性，中药冰激凌等创意食品，也要遵循中医药的基本理论。比如中医认为，人体健康与人体内的阴阳平衡密切相关，寒凉食品因性质属寒，易导致人体内阳气受损，会影响脾胃功能。冰激凌属于寒凉食物，容易对肠胃造成刺激，导致患者出现腹痛、腹胀以及腹泻等症状。如果患者在服用药物期间食用，还可能影响身体对药物的吸收，或与药性发生冲突，影响药效发挥。中药冰激凌广受追捧令商家感到高兴，但值得关注的是，在大排长队的消费者当中，或许包含一些并不适合食用这类中药冰激凌的消费者。

因此，在生产与销售这类创意产品时，要考虑到消费者的不同体质，避免搞“一刀切”。在具体的销售过程当中，还要对消费者进行专业指导，让消费者在了解个人体质并明确适合消费这类产品后，再考虑是否尝试这类美味。尤其要避免不分青红皂白地搞普适性推广，让不适合食用这类产品的人也跟风消费，进而付出有损健康的代价。

年轻人当中吹起一股强劲的中医药养生热，既与我国大力推广中医药有关，也与年轻人对新生事物感到好奇有关。不过，考虑到创意性产品尚未经过长时间的市场检验，消费也具有一定的盲目性，因此风险也不能忽视。开发中医药养生创意产品值得鼓励，但消费这类产品应以安全为前提，只有吃出“健康的味道”，才能避免养生变伤身，从而真正做到美味养生两不误。