北京8部门联合发布家装以旧换新方案

昨日，北京市住房和城乡建设委员会官网发布《积极推进家装以旧换新工作方案》的通知。该方案由北京市住房和城乡建设委员会、北京市商务局、北京市财政局、北京市民政局、北京市发展和改革委员会、北京市市场监督管理局等8部门联合印发。

方案中提到，通过共同打造家装一体化平台，展示优秀家装企业、优质家装产品和优良家装服务供居民消费选择。鼓励租赁协会引导房地产经纪机构在其经营场所进行家装宣传，带动二手房装修消费需求。会同市商务局，依托行业协会，举办家装家电消费节、爱心家装等活动，积极促进家装消费。

市商务局结合鼓励绿色智能消费品以旧换新补贴政策，将符合能效（水效）标准的家装建材、家电、家居等绿色智能产品纳入政策补贴范围。鼓励企业创新打造体验式交换式家居消费场景，推出线上家装样板间，推动样板间进平台。

市财政局对市级相关部门开展家装消费品以旧换新工作按照政策给予经费保障。配合国家金融监督管理总局北京监管局等部门，鼓励金融机构加强对家装消费的信贷支持。

市民政局搭建居家适老化改造服务平台，定期发布适老化改造产品和服务资讯。建立经济困难老年人居家适老化改造补贴制度，支持为有需求的本市户籍城乡特困、低保、低收入老年人家庭实施居家适老化改造，补贴资金由区财政安排每户不高于5000元标准预算并据实结算。