强化系统思维 破解居家养老难题

【专家学思】

当前，积极应对人口老龄化已经上升为国家战略。数据显示，截至2023年年底，我国60岁以上老年人达2.978亿人，占总人口比例达21.1%。从国情出发，随着我国老龄化程度持续加深，发展居家和社区养老服务，不仅是广大老年人的意愿，也是让广大老年人能够安享幸福晚年的重要举措。《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》指出，优化基本养老服务供给，培育社区养老服务机构，健全公办养老机构运营机制，鼓励和引导企业等社会力量积极参与，推进互助性养老服务，促进医养结合。如何提高居家养老的服务水平，确保老年人能够在家安度晚年，这是一项关系长远和千家万户的系统工程，需要统筹规划，科学设计，各方联动，持续推进。

近年来，中央和地方采取了一系列政策举措，都在不断提升居家和社区养老服务供给的规模和质量，居家和社区养老服务已经取得许多新进展：在服务项目上，一些地方开发餐饮递送、紧急救援、入户洗澡、短期托养、日间照料、健康管理、文娱活动、智慧产品应用和心理支持等服务，努力对接老年人的多样化需求；在服务费用上，一些地方探索兜底对象政府负责以及“高龄老人政府补贴一点、有条件的集体出一点、老年人个人出一点和社会力量捐助一点”的多来源筹资渠道；在服务半径上，一些地方构建“一刻钟”居家和社区养老服务圈，努力让养老服务聚集在老年人身边、家边、周边，居家养老服务的可及性得到较大提升……

但当前推进居家养老仍面临诸多难题，社会力量提供居家养老服务依然举步维艰。比如，土地场所紧张而且租金压力较大，管理涉及多部门难以协调，用水、用电、税收、管理等政策难以落实，服务标准、服务流程管理特别是居家养老服务纠纷处理办法缺位，服务费用制度性来源问题尚未解决，服务人才队伍建设也十分滞后等。为此，亟须不断完善居家养老服务体系建设，从而有效整合各类养老服务资源，为居家老人提供丰富的养老服务。

发展居家和社区养老服务关系千家万户。要紧紧抓住居家和社区养老服务这个“牛鼻子”，加强系统思维，统筹行动，整合社区资源，建设高质量的社区服务体系，确保亿万老年人居家养老。推进居家和社区养老服务，建议抓住以下方面：

一是加强系统思维。广大老年人生活在社区，居住在家里，应对人口老龄化的重心在基层、在社区、在家里。同时，未来银发经济的主战场也在社区。因此，抓住居家和社区养老服务这个关键，就不能就居家养老而谈居家养老，必须拓宽视野，运用系统思维，统筹社区各方面资源，打破多部门条块分割和九龙治水的局面，由民政部门作为牵头协调部门，在老龄工作委员的框架下各成员单位按照职责统一行动，共同开展居家养老服务工作，并以此为契机，推动整个社区服务体系建设进入快车道。

二是加强顶层设计。做好居家养老服务必须升维作战，要抓紧研究出台新时代城乡社区服务建设的指导意见，要以“一老一小”为重心，以居家养老服务为核心抓手，重点解决相关制度衔接、部门职能衔接以及社会力量参与社区服务在土地、税收等方面的重点政策问题，明确涵盖老年人居家养老相关综合性服务场景建设的标准规范等。着眼长远，落实党的二十届三中全会关于“完善养老事业和养老产业政策机制”的精神，把推进长期护理服务制度建设作为解决居家养老服务费用制度性来源的重中之重，确保养老事业涵养养老产业，养老产业将来反哺养老事业。

三是打造社区服务综合体。重点围绕老年人群体的多元化服务需求，结合婴幼儿照护以及其他年轻人群的生活需求，打造完善的社区综合性服务场景，提供以“一老一小”为重点、覆盖其他社区居民需求的更加多元、更加丰富的服务项目，从根本上做大服务流量，降低居家养老服务成本，让老年人在拥有更加便捷服务的同时，也能给其他人群带来福利，促进代际和顺与社会和谐。

四是发挥社会力量作用。研究出台社会力量参与社区服务的细分产业政策，建立奖励基金，对从事居家养老的机构与人员采取以奖代拨的方式，引导社会力量积极参与，鼓励年轻人入局居家养老服务事业和产业，在提供服务的同时，提升居家养老服务牵动的银发经济吸纳就业的能力和潜力。

五是加强战略合作。重点引导国有企业、有实力的民营企业在社区建设连锁化、品牌化、规模化服务综合体，在重点解决居家养老服务难题的同时，探索居家养老服务牵动银发经济，开拓文化、健康、制造、金融等细分银发产业的新路径。同时，要积极探索国有企业和民营企业混合开发的新思路，充分发挥各自优势。

六是加强统筹协调，把实施积极应对人口老龄化国家战略做实做细。应对人口老龄化不仅仅是要解决老年人的居家养老等问题，更是要解决人口老龄化带来的人口、健康、经济、社会、文化等结构性问题，其中，重中之重是解决基层和社区不同人群迈入长寿时代和老龄社会之后的问题。老龄工作部门要按照党委领导、政府负责、社会参与、全民关怀的方针，加大协调力度，明确工作计划，重点解决事业产业不分、条块分割以及长期制约社区服务发展的诸多问题。

（作者：党俊武，系中国老龄科学研究中心副主任、研究员）