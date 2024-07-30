本报北京7月29日电 （记者白剑峰）国家卫生健康委日前通报2023年度县医院医疗服务能力评估情况。结果显示，全国县医院综合能力不断提升，医疗服务和管理能力持续增强。

常见病、多发病相关科室设置和诊疗能力进一步提升。全国县医院普遍设置了内科、外科、妇产科、儿科。重症医学科、康复医学科设置率分别提高到87.44%和86.28%，精神科设置率较2022年度提高7.38个百分点。超过98%的县医院能够掌握心衰、肾衰、呼衰等诊断与急救；95%以上的县医院能够掌握产科、儿科急危重症救治技术；超过88%的县医院能够进行多发性创伤的诊断与处理。影像、检验、病理等科室服务能力符合基本标准的医院占比全面提高。

诊疗数量和效率持续提升。平均每家县医院诊疗人次为37.01万，与2022年度基本持平。其中，出院人次为2.44万，较2022年度增长14.55%；手术与操作例数达到1.65万，较2022年度增长19.87%；床位使用率达到87.66%，较2022年度提高了7.07个百分点；平均住院日7.59天。

医疗质量与安全保障保持平稳。入出院诊断、手术前后诊断、病理临床诊断等符合率均稳定在95%以上，Ⅰ类切口手术部位感染率稳定在较低水平。

信息化水平稳步提高。全国县医院电子病历系统应用水平分级评价平均级别从2022年度的3.21级提升到3.31级；有1814家县医院达到电子病历3级及以上水平，较2022年度增加92家，实现医院内各部门间数据交换共享。

临床规范化管理水平不断提升。平均每家县医院开展临床路径的病种为146种，较2022年度增加13种；临床路径患者管理率、临床路径完成率分别为42.74%、88.10%。

县域龙头和城乡纽带作用不断凸显。1928家县医院牵头组建县域医共体，双向转诊人次达到832万人次，较2022年度增长14.90%。其中，向城市医院上转和接收乡镇卫生院上转人次数为424万，向乡镇卫生院下转和接收城市医院下转人次数为408万，较2022年度分别上涨2.54%和31.40%。

《 人民日报 》（ 2024年07月30日 14 版）