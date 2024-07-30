宁夏推进医疗废物全程监管

本报银川7月29日电 （记者秦瑞杰）近日，记者从宁夏“无废城市”建设协调推进小组获悉：宁夏实现医疗废物产生、贮存、收集、转运、处置全过程信息化管理。截至目前，已有1711家医疗机构纳入宁夏固体危险废物动态监管系统。

据介绍，宁夏严厉打击不按规定处置医疗废物、废水的违法行为，把医疗废物分类、贮存、交接作为重点环节，严控医疗废物院内丢失、非法买卖、分类不清等问题。目前，宁夏已对279家医疗机构医疗废物收集、转运、贮存全过程及医疗污水处置进行监督检查，合格278家，合格率为99.64%。

同时，宁夏卫生健康委与宁夏生态环境厅建立协调沟通机制，全面推进信息化基础设施建设，实现医疗废物处置全程可追溯，统一应用宁夏固体危险废物动态监管系统平台，对全区产生医疗废物的医疗卫生机构进行动态监管，并指导银川市、石嘴山市推进“无废城市”建设。

未来，宁夏将持续做好医废在线监控，实现医疗废物可查、可控、可追溯的信息化监管，确保医疗废物规范贮存管理，加强对自治区各级医疗卫生机构监督管理，指导医疗机构及其医务人员落实医疗废物管理制度和措施，保障医疗安全。

《 人民日报 》（ 2024年07月30日 14 版）