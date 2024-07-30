十四部门发布糖尿病防治行动实施方案

本报北京7月29日电 （记者白剑峰）日前，国家卫生健康委等14个部门联合制定《健康中国行动—糖尿病防治行动实施方案（2024—2030年）》。

该方案要求，到2030年，建立上下联动、医防融合的糖尿病防治体系，18岁及以上居民糖尿病知晓率达到60%及以上，2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到70%及以上，糖尿病治疗率、控制率、并发症筛查率持续提高，糖尿病诊疗规范化、同质化基本实现，防治服务能力持续提升，糖尿病早死率持续下降，糖尿病疾病负担得到有效控制。

糖尿病是严重威胁我国居民健康的四大类慢性病之一，也是多种疾病的危险因素。糖尿病并发症累及血管、眼、肾、足等多个器官，致残、致死率高，严重影响患者健康，给个人、家庭和社会带来沉重负担，给人民健康和经济社会发展带来严重影响。

该方案提出了具体工作措施：一是加强危险因素控制，降低糖尿病发病风险。开展糖尿病防治全民教育，普及健康生活方式，建设健康支持性环境，加强重点人群和重点场所糖尿病健康促进。二是强化糖尿病防治体系，夯实医防融合工作机制。推动糖尿病防治机构能力建设，强化糖尿病医防融合工作机制，推动分级诊疗。三是实施糖尿病筛查和健康干预，强化筛查长效机制。加大糖尿病筛查和干预管理力度，优化糖尿病筛查管理模式，加强糖尿病慢性并发症筛查和干预管理。四是提升糖尿病诊疗能力，优化诊疗模式。加强诊疗规范化管理，完善诊疗质控体系，优化诊疗模式。五是规范糖尿病健康管理，提升健康管理水平。规范糖尿病健康管理，加强“三高共管”；提升基层健康管理能力；推广健康管理新技术。六是加强中西医结合，发挥中医药独特作用。提升中医药防治糖尿病能力，强化糖尿病中医药预防及早期干预。七是开展糖尿病综合监测，提升管理信息化水平。加强糖尿病防治综合监测，提高监测效率和质量，加强有关疾病负担评估。八是实施综合保障，减轻群众就医负担。采取综合医疗保障措施，提高糖尿病药物供应保障水平。九是实施重大科技攻关，加快创新成果转化。加强糖尿病防治研究和协同网络建设，集中力量加快科研攻关，加强糖尿病防治科研成果的推广应用。

《 人民日报 》（ 2024年07月30日 14 版）